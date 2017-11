BLUE JASMINE/ Su Rete 4 il film con Cate Blanchett (oggi, 28 novembre 2017)

Blue Jasmine, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Cate Blanchett e Sally Hawkins, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

WOODY ALLEN ALLA REGIA

Il film Blue Jasmine va in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 23.40. Una classica commedia del nuovo ciclo della regia di Woody Allen. Un film di successo entrato nel circuito cinematografico nel 2013. Allen nel cast ha voluto una serie di attori di alto livello sui quali spicca l'intepretazione dell'ottima Cate Blanchett. Per l'attrice australiana Blue Jasmine è stato un ottimo intervallo per cimentarsi nel cinema brillante tra le riprese dei vari episodi della trilogia de 'Lo Hobbit', nel quale interpreta il ruolo di Dama Galadriel, elfa immortale e fatale nel corso degli eventi delle Terre descritte da Tolkkien. Accanto a Cate Blanchett l'attrice Sally Hawkins. Recentemente, diretta da Guillermo Del Toro, ha invece ricevuto grandi apprezzamenti per la sua recitazione nel lungometraggio 'La forma dell'acqua - The Shape of Water', Leone d'Oro come miglior film a Venezia. Nel cast di Blue jasmine è presente anche Alec Baldwin e il talentuoso attore Peter Sarsgaard, conosciuto per la sua presenza in film come 'The Cell - La cellula ', 'Boys Don't Cry', 'Lanterna Verde'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BLUE JASMINE, LA TRAMA DEL FILM

Jasmine (Cate Blanchett) si trasferisce a casa della sorella Ginger (Sally Hawkins), dalla vita dorata di New York a quella morigerata di San Francisco. Con grossi problemi economici e psicologici dovuti alla fine del suo matrimonio (il marito si uccise poche settimane prima del suo trasferimento dalla sorella in seguito ad un tracollo finanziario), ora per Jasmine la vita dovrà essere il ritorno alla normalità, senza più il lusso precedente, gli agi della vita nella Grande Mela, i cocktails party, le serate di gala. Ginger non conduce una vita agiata ma, nonostante durante l'epoca dorata di New York, la sorella si sia in parte dimenticata di lei, meno abbiente, la buona Ginger accoglie Jasmine con grande amore concedendole la possibilità di ri-iniziare una nuova vita, focalizzandosi ora però sui veri principi per una vita serena e non egoista. Jasmine trova lavoro come assistente nello studio di un dentista, inizia di nuovo a vivere concedendosi relazioni sociali, anche flirtando con persone non del tutto avvallate dalla sorella, sbagliando a volte, mantenendosi decorosa in altre. E' la classica situazione di rinascita esistenziale, piena di dubbi e di incertezze, di risvolti psicologici (così cari al cinema di Allen), nella quale la media borghesia americana mette in mostra i suoi limiti sul confine a volte del grottesco. Che ne sarà di Jasmine e della sua nuova vita? Troverà un amore vero o si butterà tra le braccia i personaggi vuoti che non le porteranno nessun vero cambiamento a livello affettivo?

