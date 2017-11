BUONA GIORNATA/ Su Rete 4 il film con Diego Abatantuono (oggi, 29 novembre 2017)

Buona giornata, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Christian de Sica. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

CARLO VANZINA ALLA REGIA

Il film Buona giornata va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2012 che è stata diretta da Carlo Vanzina e interpretata da un cast d'eccezione, formato da alcuni dei grandi nomi del cinema comico italiano come Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Christian de Sica. Il film venne distribuito nei cinema italiani a partire dal marzo del 2012. Il resto del cast vede la partecipazione di tanti altri attori comici come Chiara Francini, famosa attrice che nella scorsa edizione di Domenica In ha affiancato Pippo Baudo alla conduzione della programma domenicale di Rai Uno. La Francini ha poi condotto la stagione 2012 del programma comico di Italia 1, Colorado. Nel 2016 ha preso parte alle riprese di Purché finisca bene - Piccoli segreti, grandi bugie e Non dirlo al mio capo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BUONA GIORNATA, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con il parlamentare Leonardo Lo Bianco che rischia di essere arrestato e bandito per sempre dal Parlamento per via di alcune accuse che lo incastrano chiaramente per corruzione. L'uomo, ovviamente colpevole, cerca di mettere in atto qualsiasi stratagemma pur di riuscire ad impedire che il Senato acconsenti a procedere al suo arresto. L'unico modo per scongiurare quest'eventualità e che Lo Bianco riesca a convincere tutti i membri del suo partito a votare contro il provvedimento di arresto. Riuscirà, con qualche strano trucco, persino a far votare un parlamentare morto di recente. L'altro protagonista del film è Ascanio Cavallini, discendente di una casa nobiliare ormai caduto in rovina economicamente. Pur di riuscire a risanare i suoi debiti decide di mettere a disposizione di una troupe televisiva il suo delizioso casale di campagna. Per cercare di non dare nell'occhio e dimostrare al resto dei suoi conoscenti di essere ancora ricco e benestante, continuerà a condurre una vita dissoluta e piena di sfarzi. Nel finale finirà sul lastrico e sarà costretto a ritirarsi in campagna. Rosaria Micchicheè è una nota imprenditrice siciliana che sta per intraprendere un importante viaggio di lavoro che da Milano la porterà a Roma. Scena dal treno per una breve sosta a Bologna non riesce a risalire sul mezzo, lasciando in cabina tutti i suoi averi. Arrivata a Roma dopo diverse ore la polizia ferroviaria la scambia per una clandestina tunisina e viene espatriata.

