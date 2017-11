Belen Rodriguez / Baci ed effusioni hot della showgirl argentina con l'assistente Antonia

Belen Rodriguez: baci ed effusioni hot della showgirl argentina con l'assistente Antonia in un locale di Roma dopo la registrazione di una puntata di Tu si que vales. Le ultime notizie

28 novembre 2017 Silvana Palazzo

Belen Rodriguez (Foto: da Oggi)

Tornata single dopo la rottura con Andrea Iannone, Belen Rodriguez si è consolata tra le braccia di Antonia Achille. Da anni è la sua assistente, la sua inseparabile ombra. E in questo momento delicato per la sua vita sentimentale la showgirl argentina ha trovato conforto nella stretta collaboratrice, con la quale si è lasciata andare ad effusioni. Dopo le registrazioni di Tu sì qui vales, è stata paparazzata dal settimanale Oggi in un locale romano, dove si è ritrovata con alcuni amici e appunto l'assistente Antonia. Fa parte del suo “clan”, costituito anche dalla truccatrice Cristina, dallo stilista Giuseppe e dal parrucchiere Lollo. Da assistenti sono diventati amici, quasi fratelli e sorelle, e quindi zii per il piccolo Santiago. Non deve sorprendere dunque il bacio affettuoso di Belen Rodriguez ad Antonia Achille, considerando il rapporto stretto e amichevole che è stato costruito nel tempo.

BELEN RODRIGUEZ E L'AMICA ANTONIA: BACI HOT A ROMA

Da settimane si parla della presunta rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che peraltro non è stata né confermata né smentita. Per qualche giorno invece terrà banco il bacio paparazzato dal settimanale Oggi, che ha immortalato le effusioni tra la showgirl argentina e l'assistente storica Antonia Achille. Tra un brindisi e l'altro Belen si è lasciata andare a qualche effusione con la collaboratrice, fregando degli occhi indiscreti dei paparazzi che hanno prontamente catturato la scena. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi si vede infatti Belen Rodriguez che si scambia alcuni baci a stampo con Antonia e mentre si spinge un pochetto oltre, tutto sotto i flash impazziti dei fotografi, che ovviamente non volevano perdersi la scena che dopo essere diventata di dominio pubblico si è trasformata nell'ennesimo argomento di discussione. Del resto una cosa è certa: Belen Rodriguez continua a far parlare di sé.

© Riproduzione Riservata.