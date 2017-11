CACCIA SPIETATA/ Su Iris il film con Liam Neeson e Pierce Brosnan (oggi, 28 novembre 2017)

Caccia spietata, il film in onda su Iris oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Liam Neeson, Pierce Brosnan e Michael Wincott, alla regia David Von Ancken. Il dettaglio della trama.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

LIAM NEESON E PIERCE BROSNAN NEL CAST

Il film Caccia spietata va in onda su Iris oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola western (titolo in lingua originale: Seraphim Falls) che è stata diretta da David Von Ancken nel 2006 e presenta un cast di alto livello con attori del calibro di Liam Neeson, Pierce Brosnan, Michael Wincott, Xander Berkeley, Ed Lauter, Tom Noonan e Kevin J. O'Connor. Prima di essere distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il film diretto da Von Ancken è stato proiettato in anteprima esclusiva in occasione dell'edizione 2007 del Toronto Internation Film Festival. Nel nostro Paese la pellicola è stata distribuita ad opera della Eagle Pictures a partire dal mese di maggio del 2008. Ad interpretare il ruolo di Carver (il personaggio protagonista) è l'attore statunitense Pierce Brosnan, noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo da protagonista in diversi capitoli cinematografici della saga di James Bond. La fase di produzione del film Caccia spietata è iniziata nell'ottobre del 2005 ed è terminata nel gennaio del 2006, anche se le riprese vere e proprie erano già terminate nel dicembre dell'anno precedente. Le principali location che hanno ospitato le riprese della pellicola sono state Sante Fe, Lordsbugh e Taos. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CACCIA SPIETATA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel 1868, in prossimità del monte Ruby. Gli Stati Uniti si sono ormai lasciati alle spalle i disordini interni provocati dal sanguinoso conflitto civile che ha profondamente cambiato il volto della società americana. Nonostante la guerra sia ormai conclusa, c'è un uomo la cui sete di vendetta non è ancora del tutto appagata. Carver, generale sudista, è sulle tracce dello spietato Gideon, membro della fazione nordista. I motivi del suo rancore restano celati fino alla fine della trama e saranno svelati solo nel finale. L'intera pellicola racconta i particolari del viaggio avventuroso ed entusiasmante intrapreso dal valoroso Carver attraverso un paesaggio innevato e suggestivo (all'inizio), per poi spostarsi lentamente verso il territorio arido e desertico del Texas. Sarà qui che l'avvincente scontro tra Carver e Gideon avrà luogo. La battaglia sarà più che mai spietata, con i due condottieri pronti a tutto per eliminare il rispettivo avversario.

© Riproduzione Riservata.