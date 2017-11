CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La coppia di nuovo insieme. La questione "armadio" è risolta?

Ignazio Moser è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2 e ha riabbracciato la sua Cecilia Rodriguez. In studio si torna a parlare del famoso armadio...

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Serata all’insegna del romanticismo ieri al Grande Fratello Vip 2. Dopo la proposta di matrimonio di Daniele Bossari a Filippa Lagerback, non è mancato un momento anche per Cecilia Rdoriguz (eliminata la scorsa settimana) e Ignazio Moser (a rischio eliminazione). A Ignazio viene mostrato un video in cui Cecilia ripercorre la sua esperienza nella casa: “In particolare mi manchi tu Nacho. Sto diventando matta senza di te, non riesco a smettere di pensarti. Volevo dirti grazie: sei riuscito a diventare la parte più bella di me. Mi fai sentire forte e semplicemente amata”, ha detto la sorella di Belen. Poi il ricordo del loro primo bacio: “E poi quel primo bacio… quanto lo aspettavo. Questa casa è piena di angoli dove ci siamo nascosti per baciarci. Ti aspetto in un luogo in particolare…”, ha ammiccato Cecilia facendo riferimento al famoso armadio…

IGNAZIO PARLA DELL'ARMADIO GATE

Dopo il momento romantico con Cecilia, Ignazio Moser è stato eliminato e ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip. In studio, ancora una volta, si è tornati a parlare della questione “armadio gate”. Dopo aver visto i suoi momenti più belli di questi 78 giorni, l’ex ciclista ha spiegato cosa è successo dentro l'armadio: “Non abbiamo fatto nulla. Stavamo pensando a quello, ma alla fine non si è fatto nulla”. Cecilia ha esclamato: "Ma no, tu in due secondi mi hai rovinato. Ma noi ci stavamo solo baciando, cosa dici". Ignazio ha quindi cercato di metterci una pezza aggiungendo: “Sì, è vero ci siamo baciati, però, volevamo fare quello che avete immaginato. Ma poi niente”. Insomma la questione “armadio” è finalmente risolta? Quel che è certo è che ora i fan e gli haters della coppia potranno scoprire se e quanto durerà questo amore nato nella casa del Grande Fratello Vip 2.

© Riproduzione Riservata.