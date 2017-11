Cecilia e Jeremias Rodriguez/ " Barbara D'Urso? Viviamo anche senza lei " e la conduttrice risponde in diretta

Cecilia e Jeremias Rodriguez contro Barbara D'Urso "Ecco perchè abbiamo rifiutato i suoi inviti in studio" ma la conduttrice risponde in diretta a Pomeriggio 5

Cecilia e Jeremias Rodriguez contro Barbara D'Urso

È prassi che gli eliminati del Grande Fratello Vip siano poi invitati come ospiti nello studio di Pomeriggio 5 e Domenica Live da Barbara D'Urso. Per gli ultimi due eliminati, tuttavia, non è stato così. Jeremias Rodriguez e sua sorella Cecilia non hanno infatti accettato l'invito della D'Urso e ne svelano i motivi nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi. “Quando sono uscita dalla casa ho sentito nei programmi di Barbara D’Urso frasi impronunciabili, devastanti. - sbotta Cecilia - Frasi che offendono non solo me, ma tutte le donne. Ho subito violenza verbale, una violenza che fa male, per la quale ogni donna si dovrebbe sentire indignata. Mia madre ha sofferto, mia sorella anche.”

CECILIA CONTRO LA D'URSO: "HO SUBITO VIOLENZA VERBALE"

Cecilia poi, in merito alla frase della D'Urso - Facciamo il 22% di share anche senza i Rodriguez - dichiara: “Eppure fa la puntata parlando solo di noi. Invita persone che parlano di noi, fa talkshow che parlano di noi, parlano opinionisti che non ci conoscono, ma parlano, anzi, sparlano di noi. Ma è normale? Ma sono io a pensare che tutto questo non segue una logica?” Jeremias Rodriguez non è da meno e in merito alla regina del pomeriggio di Canale 5 dichiara: “La mia famiglia, e in particolare mia madre, hanno sofferto davvero per gli attacchi che mia sorella ha subito. Io non cerco la popolarità “alza share”, non so nemmeno che cosa sia lo share. Ho visto però che nella mia famiglia questa situazione ha creato un forte disagio, un grande dolore.” Così conclude: “Per me può anche fare il 100 per cento di share, ma giù le mani dalla mia famiglia. Comunque volevo comunicare che viviamo lo stesso con o senza la D’Urso.”

FRECCIATINA DELLA D'URSO IN DIRETTA A POMERIGGIO 5?

La reazione di Barbarella non si è fatta però attendere ed ecco che nella nuova puntata di Pomeriggio 5, dove si è proprio tornato a parlare di Cecilia e della questione "armadio", non è mancata la frecciatina velata della conduttrice in merito al fattio che ieri Cecilia sia rientrata nell'armadio ironicamente: "Io per esempio non ci sarei rientrata. Certo io ho un lavoro, una professione da 40 anni, una figura professionale... lei è stata probabilmente ingenua e ci è rientrata", frase più eloquente di ciò che sembra.

