CHIARA UOMINI E DONNE/ La corteggiatrice di Paolo Crivellin non convince per una "situazione" (Trono Classico)

Chiara, la corteggiatrice di Uomini e donne, pronta a conquistare il cuore di Paolo Crivellin e a sbaragliare la concorrenza: il tronista la sceglierà a sorpresa?

28 novembre 2017 - agg. 28 novembre 2017, 14.55 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

"Mi ha un pò spiazzato, non capisco come si possa accettare una situazione del genere": le parole sono quelle di Paolo Crivellin dopo l'esterna con la nuova arrivata Chiara. Mora, decisa e molto bella, Chiara ha incontrato Paolo Crivellin in un teatro dove gli ha mostrato alcune abilità sportive dopo ha poi raccontato al tronista di aver vissuto un periodo abbastanza complicato a causa di una delusione d'amore. "Io stavo con un ragazzo ma lui stava con un'altr, insomma ero la seconda" è a questa situazione che si rivolge quindi Paolo nella frase iniziale, quando appunto si chiede come la ragazza abbia potuto accettare una situazione simile pur non giudicandola a riguardo. "Voglio fargli capire perchè ho accettato quella situazione" spiega allora Chiara in studio, sperando ci sia occasione di approfondire la conoscenza. (Anna Montesano)

CHI È LA NUOVA CORTEGGIATRICE

La scelta di Paolo Crivellin è ancora lontana. Il tronista di Uomini e Donne, diversamente da Mattia Marciano che ha già scelto Vittoria Deganello e da Alex Migliorini che, invece, è felice accanto ad Alessandro D’Amico. Il tronista biondo che da molti fans è stato definito un tronista atipico perché sta cercando di conoscere a fondo le sue corteggiatrici prima di lasciarsi andare, non è ancora riuscito a trovare una persona che lo convinca a scegliere. L’arrivo di Chiara rappresenta così una boccata d’aria fresca per Paolo che ha già portato in esterna la ragazza. I due si sono incontrati in teatro e i due sono apparsi molto a loro agio. Al termine dell’esterna, tra il tronista e la corteggiatrice non sono mancati gli abbracci e, in studio, Paolo Crivellin ha ammesso di sentirsi bene con lei. Diversamente dalle altre ragazze che, pur corteggiandolo da diverso tempo, non sono riuscite a toccare le corde del suo cuore al punto che il tronista ha messo gli occhi anche sulle corteggiatrici del nuovo tronista Nicolò Brigante.

CHIARA CONQUISTA PAOLO CRIVELLIN?

Bellissima e determinata, Chiara è pronta a sbaragliare la concorrenza per conquistare il cuore di Paolo Crivellin. Il tronista di Uomini e Donne è un tipo difficile da conquistare e molte corteggiatrici se ne sono già rese conto. Nonostante sia presente sul trono da due mesi e mezzo, Paolo non ha creato con nessuna delle sue pretendenti un rapporto tale da far pensare ad una scelta immediata. Motivo per il quale Chiara è fiduciosa di poter arrivare al cuore del tronista e conquistarlo. Per la nuova corteggiatrice, dunque, c’è tutto il tempo per farsi conoscere e convincere Paolo a darle davvero una possibilità. Sui social, il pubblico di Uomini e Donne è molto diviso tra le varie pretendenti di Paolo. Se da una parte la preferita resta Angela Caloisi, Chiara sta lentamente conquistando anche i fans del programma di Maria De Filippi. Chiara, dunque, potrebbe essere la scelta a sorpresa di Paolo?

