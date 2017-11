E VENNE IL GIORNO/ Su Rai 4 il film con Mark Wahlberg e Zooey Deschanel (oggi, 28 novembre 2017)

E venne il giorno, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Mark Wahlberg e John Leguizamo, alla regia M. Night Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST MARK WAHLBERG

Il film E venne il giorno va in onda su Rai 4 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola horror che è stata prodotta nel 2008 ed è stata scritta e diretta da M. Night Shyamalan (Unbreakable - Il predestinato - The sixth sense - Il sesto senso, Split). Nel cast sono presenti gli attori Mark Wahlberg (The fighter, Deepwater - Inferno sull'oceano, Lone survivor), Zooey Deschanel (Elf, Yes man, Quasi famosi) e John Leguizamo (John Wick - Capitolo 2, Romeo + Juliet di William Shalespeare, Moulin Rouge). M. Night Shyamalan era reduce nel 2007 dal flop di Lady in the water, così la sua nuova sceneggiatura fu rifiutata da diversi studios. Solo dopo diversi mesi il regista e sceneggiatore riuscì a convincere la 20th Century Fox a investire nel progetto. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

E VENNE IL GIORNO, LA TRAMA DEL FILM

New York, Central Park. Misteriosamente tutte le persone presenti nel parco cadono in stato confusionale e cominciano ad uccidersi. L'ipotesi iniziale è che si tratti di un attacco terroristico di natura per mezzo di un gas o un agente chimico, ma ben presto l'epidemia di suicidi comincia a diffondersi a macchia d'olio in tutti gli Stati Uniti. Elliot Moore (Mark Wahlberg) è un insegnante di Filadelfia. Sta per partire per un viaggio in treno con la moglie (Zooey Deschanel) e i figli, quando giunge la notizia della diffusione del contagio. La notizia è così grave che il treno si ferma in un paesino di provincia e tutti i paseggeri vengono fatti scendere e allontanati. Elliot e i suoi ottengono un passaggio da una famiglia del posto, che aveva la macchina in stazione. Questi sono dei florovivaisti e hanno un'ipotesi interessante ed innovativa sull'epidemia di suicidi. Secondo loro, la neurotossina che spinge alla pazzia e alla morte è prodotta dalle piante come meccanismo di difesa. L'auto si avvia ma ben presto la strada si rivela ingombra di cadaveri, confermando che l'epidemia misteriosa li sta per raggiungere. Quando raggiungono un incrocio, Elliot e gli altri si rendono conto che la gente sta scappando in ogni direzione, senza rendersi conto che il contagio li ha già ormai accerchiati. L'unica soluzione è abbandonare l'auto e provare a scappare per i campi perchè tutte le strade portano inevitabilmente alla morte. Il gruppo però finisce ben presto per dividersi.

