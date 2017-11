Elettra Lamborghini / La “veterana” pronta ad accogliere i nuovi ricchi (#Riccanza2)

Elettra Lamborghini, nipote del fondatore della casa automobilistica, è tra i concorrenti della 2^ stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. Scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Elettra Lamborghini a Riccanza 2

NON SOLO NIPOTE DI FERRUCCIO LAMBORGHINI

Su MTV, canale 133 della piattaforma satellitare di Sky, parte la seconda stagione di Riccanza, il format dedicato ai giovani rampolli italiani che vengono da famiglie particolarmente ricche. Nuovi protagonisti che vi porteranno a vivere la loro quotidianità con serate di gala, impegni sociali e professionali come nel caso di Elettra Lamborghini conosciuta non solo per essere la nipote del leggendario Ferruccio Lamborghini, fondatore della omonima casa automobilistica del ‘Toro’, ma anche per la sua partecipazione in un altro reality di MTV come Super Shore in onda nelle seconde serate dei venerdì. Tuttavia Elettra è una donna che oltre a far tendenza per i suoi modi di fare è anche impegnata in tantissimi ambiti a partire da quello della musica. Infatti, vedremo nel corso del progamma, una Elettra Lamborghini impegnata nello studio musicale di Guè Pequeno per incidere il brano intitolato Lamborghini.

A VENEZIA PER UNA FESTA ESCLUSIVA

Elettra Lamborghini è certamente tra le protagoniste più attese di questa seconda edizione del reality Riccanza. Un personaggio capace di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica su di sé e non a caso soprannominata la matadora italiana. Sul sito ufficiale del programma oltre che essere stato pubblicato il video con cui la Lamborghini da appuntamento ai propri fan ci sono anche delle interessanti anticipazioni su quello che farà Elettra. Nello specifico, la rampolla di casa Lamborghini volerà nella splendida cornice di Venezia per prendere parte di una esclusiva festa di cui sarà ospite e dove di certo non passerà inosservata. Inoltre, la Lamborghini farà un salto dal suo gemmologo di fiducia per consigli e compere di un certo spessore. Da segnalare che nel breve video promo la giovane ereditiera ha sottolineato: “Sapete perché non vi dovete perdere lo speciale Riccanza 2? Perché oltre a me ci saranno altri personaggi”. Clicca qui il video con cui Elettra Lamborghini presenta la seconda stagione del reality di MTV dedicato al mondo del lusso.

