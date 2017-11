FABIO VETTOREL/ Liberato il giovane italiano detenuto ad Amburgo: è la fine di un incubo (Le Iene Show)

Fabio Vettorel, scarcerato il giovane italiano detenuto ad Amburgo. Le Iene Show, approfondimento il 28 novembre sul bellunese accusato di aver partecipato ai disordini del G20

28 novembre 2017 Fabio Belli

A Le Iene Show il caso di Fabio Vettorel

C’è un italiano, per la precisione un bellunese, bloccato ad Amburgo, in Germania, dal 7 luglio scorso in stato di arresto. Stiamo parlando di Fabio Vettorel, giovane originario di Feltre in Alto Adige, che nell’estate scorsa aveva partecipato alle proteste scaturite dalla riunione del G20 in Germania. Proteste in seguito alle quali la polizia aveva arrestato e incarcerato ben 70 persone: di esse, Vettorel era rimasto l’ultimo ancora in carcere, almeno fino a questi ultimi giorni, quando ha potuto lasciare il penitenziario restando però costretto a risiedere ad Amburgo, in attesa di processo. Una vicenda giudiziaria di cui si è parlato a lungo negli ultimi mesi e di cui si occuperanno Le Iene nella puntata di Le Iene Show in onda martedì 28 novembre. Vettorel è rimasto di fatto per oltre quattro mesi in carcere ad Amburgo come detenuto in attesa di giudizio e attende ancora di discolparsi da accuse dalle quali si è sempre detto estraneo.

DALLA CASSAZIONE L'OK ALLA SCARCERAZIONE

Le accuse che pendono su Fabio Vettorel sono quelle di grave disturbo della quiete pubblica e di resistenza a pubblico ufficiale, nonostante non esistano prove filmate della presenza del bellunese nei cortei dei facinorosi. Vettorel è stato fermato ma si è sempre detto estraneo riguardo al suo coinvolgimento negli scontri con la polizia durante il G20: alla fine, proprio nella giornata di lunedì 27 novembre, è arrivato il provvedimento di scarcerazione per il ragazzo dopo che la Cassazione, venerdì scorso, aveva dato parere favorevole in merito. La famiglia di Vettorel ha sempre sostenuto l’estraneità del ragazzo ai tafferugli: “nessun testimone ha riconosciuto Fabio", aveva spiegato la madre come riportato dall’Ansa. "E' accusato di fare parte di un gruppo, una parte del quale sarebbe stato responsabile dell'aggressione.” Gruppo che secondi i filmati dell’accusa sarebbe stato composto di circa 200 persone, ma non c’è stata la possibilità di individuare Vettorel, con le immagini molto confuse e che non agevolano nessun tipo di riconoscimento.

