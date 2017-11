Farid Shirvani / Il miliardario italo-persiano ha trovato l'amore (#Riccanza2)

Farid Shirvani, il giovane rampollo di origini persiane, è tra i concorrenti della seconda stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Farid Shirvani a Riccanza

COLPITO IN PIENO DA CUPIDO

Riparte la seconda stagione del docu-reality Riccanza con la prima puntata in onda nella seconda serata di MTV, canale 133 della piattaforma satellitare di Sky. Tra i partecipanti di questa edizione c’è una vecchia conoscenza degli appassionati di Riccanza, Farid Shirvani. Rispetto alla passata stagione, se possibile, le cose per Farid sono migliorate ulteriormente. Infatti, il giovane rampallo ha finalmente trovato l’anima gemella, una donna che lo rende felice e lo fa sentire amato. Farid è ufficialmente fidanzato e proprio in questa seconda stagione di Riccanza si darà ampio spazio alla sua storia d’amore con un vero e proprio video racconto che prenderà inizio dal primo appuntamento fino ad arrivare ad un meraviglioso e romantico weekend che i due piccioncini si sono regalati nell’accogliente isola di Capri. Tuttavia, neanche l’amore ha distratto Farid dalla sua principale passione che restano le feste con gli amici in discoteca con tanto di esperienza della caduta libera in un apposito simulatore.

IMPEGNATO NELL’ESPORTAZIONE DEL MADE IN ITALY

Per chi non lo sapesse, andiamo a ricordare chi è Farid Shirvani. Farid è figlio di uno dei più importanti ingegneri e costruttori persiani mentre la sua mamma è un’apprezzata interior design di livello internazionale. Farid seguendo in parte le orme dei propri genitori, invece si occupa di esportare buona parte delle eccellenze del Made in Italy nel suo paese natale e per la precisione in Iran. Un impegno di lavoro che tuttavia non lo sta distraendo dalla volontà di portare a compimento un percorso formativo che lo vede iscritto alla facoltà di Scienze Politiche. Solitamente trascorre le proprie vacanze estive tra la Costa Smeralda in Sardegna, Milano Marittima e Formentera mentre è sua abitudine trascorrere il periodo natalizio a New York giovandosi di un’atmosfera davvero unica nel suo genere. Tra gli hobby c’è una passione per le Mercedes, i Rolex e le Nike Air Jordan.

