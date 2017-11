Francesco Monte e Cecilia Rodriguez/ I due insieme nella casa di Milano, lui prende le sue cose e va via?

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez sono finiti nel mirino dei paparazzi che li hanno avvistati insieme a Milano: i due si sono incontrati nella casa di Milano, com'è andata a finire?

28 novembre 2017 Hedda Hopper

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

Chi si prepara a lanciare la bomba proprio nel settimanale in onda questa setttimana e che vedrà protagonisti ancora i Rodriguez. Sono loro i protagonisti di questo Grande Fratello Vip e non solo e se la maggiore ha lasciato ormai Andrea Iannone, la minore ha voltato pagina con Ignazio Moser professando il suo amore anche in tv e ieri sera nella puntata del Grande Fratello. Fatto sta che nell'ultima puntata di Verissimo, Cecilia aveva rivelato di non ancora visto il suo ex fidanzato e di non essere ancora pronta a parlare con lui tantomeno scendere in Puglia per chiarire le cose anche con la sua famiglia. A quanto pare, però, non ci sarà motivo per farlo visto che proprio Francesco si è presentato nella casa milanese che condividevano per incontrare Cecilia.

L'INCONTRO TRA FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ A MILANO

Secondo quanto ha rivelato uno dei giornalisti ospiti a Mattino 5 sembra che i due siano stati insieme per ben cinque ore chiusi in casa e che alla fine del loro incontro lui abbia portato via le sue cose. Le foto dell'arrivo di Francesco Monte e della sua uscita con tanto di bagagli al seguito alla volta di un residence, sono finite già su Chi che le pubblicherà sul prossimo numero del settimanale. Cosa si saranno detti i due? Sembra che ci sia stato finalmente un chiarimento lontano dalle telecamere e che adesso la loro relazione possa dirsi finalmente conclusa. Cecilia avrà ribadito a Francesco di essere stata messa da parte nel corso della loro relazione e non avrà avuto il coraggio di farlo trovandoselo faccia a faccia? Solo il settimanale potrà darci qualche piccolo dettaglio sull'atteso incontro, cosa dirà adesso Cecilia negli studi televisivi?

