GERARD BUTLER / L'attore scozzese adotta una cagnolina randagia: "Ha rubato il mio cuore"

Gerard Butler ha adottato una cagnolina randagia da lui incontrata durante una trasferta in Bulgaria. Da allora lui e la sua nuova amica sono diventati inseparabili (foto).

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Gerard Butler

C'è un nuovo amore nella vita di Gerard Butler, l'attore scozzese famoso per la sua interpretazione in film quali 'Attacco al potere', 'Giustizia privata', 'Il cacciatore di ex' e presto di nuovo al cinema con 'Dan of Thieves'. Ma chi pensa che si tratti di una donna, si sta sbagliando: è una dolce cagnolina, infatti, ad avere cambiato la vita dell'interprete che ha pubblicato una dolcissima foto in bianco e nero insieme a lei nel suo profilo Instagram (clicca qui per vederla). In essa, Butler ha scritto: "Sono grato per avere un nuovo cagnolino nella mia vita. Era una randagia incontrata mentre giravo in montagna in Bulgaria. Ha rubato il mio cuore". Tale scatto, che evidenzia una sorta di bacio, tra l'attore e la sua insperabaile amica, ha trovato il completo accoglimento dei fan, che in poche ore hanno sfiorato i 200 mila likes. L'attore si trovava in Bulgaria sul set del film 'Hunter Killer', in cui recita accanto a Gary Oldman e sembra che proprio qui abbia fatto il piacevole e casuale incontro.

Gerard Butler presenta la sua nuova amica

Gerard Butler continua la riabilitazione dopo l'incidente in moto nel quale è rimasto vittima qualche tempo e sicuramente la presenza della sua nuova cagnolina risulta estremamente gradita. L'amicizia con i cani non è nuova per l'attore che già in passato era stato visto in varie occasioni insieme a Lolita, una femmina di Carlino con la quale era stato spesso sorpreso dai paparazzi. In tale circostanza si era espresso ammettendo di non avere mai notato quanto fosse piccola la sua inseparabile amica: "È bellissima. È strano perché non ho mai pensato (quanto piccola fosse) quando l’ho presa, e me ne sono innamorato. Poi ho iniziato a vedere le prime foto dei paparazzi e le mi arrivava a malapena alle caviglie e mi sono messo a ridere chiedendomi Cosa stiamo facendo insieme?"

