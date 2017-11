Giorgia Caldarulo / Chi è la corteggiatrice di Paolo Crivellin? Dopo il bacio un passo indietro

Uomini e Donne, chi è Giorgia Caldarulo, la corteggiatrice di Paolo Crivellin al Trono Classico? Dopo l'appassionato bacio c'è un passo indietro...

28 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgia Caldarulo, Uomini e Donne

Se Ester Glam è andata via, nello studio di Uomini e Donne è arrivata un'altra acerrima rivale per Angela Caloisi: si tratta della bella Giorgia Caldarulo, che è stata la prima a riuscire a strappare un bacio appassionato a Paolo Crivellin in esterna. La scorsa settimana è infatti arrivato un duro colpo per le corteggiatrici in studio, tanto che Ester ha deciso di andare via senza fare ritorno. Ma come proseguiranno le cose? Giorgia riuscirà a fare colpo sul tronista? Dopo il bacio dell'ultima esterna, le cose sembrano fare un passo indietro per Giorgia e Paolo Crivellin. Il tronista, nella nuova puntata del trono classico, dichiara infatti di essersi aspettato qualcosa in più da lui, ma il non sbilanciarsi della corteggiatrice causerà le prime tensioni tra i due.

CHI È GIORGIA CALDARULO

Ma chi è la bella Giorgia che ha colpito positivamente il tronista? La Caldarulo è nata nel 1997 ed ha quindi 20 anni. È originaria di Bari, ma vive a Milano dove lavora come modella e studia Scienze dei Beni Culturali. Nella prima esterna con Paolo ha anche svelato il suo sogno più grande in campo lavorativo: dopo l’Università vorrebbe prendere un master in moda per disegnare scarpe di lusso - "Vorrei che Kate Middleton indossasse le scarpe fatte da me un giorno" - ha dichiarato a Paolo. A primo acchitto Giorgia appare molto sicura di sè e anche un po' snob e, proprio per questa sua caratteristica, Paolo Crivellin si è da subito detto molto incuriosito da lei. Questo sentimento crescerà o sarà destinato a sfumare nello studio di Uomini e Donne?

