Giorgia Venturini: chi è la storica amica di Nicole Minetti e nuova pupilla di Silvio Berlusconi. Le ultime notizie sull'igienista dentale diventata esperta di comunicazione ed eventi

28 novembre 2017 Silvana Palazzo

Giorgia Venturini (Foto: da Facebook)

La bellezza di Giorgia Venturini non passa inosservata. Cresciuta all'ombra di Nicole Minetti, è entrata pian piano nelle grazie di Silvio Berlusconi, con l'approvazione di Francesca Pasquale. Storica amica dell'ex consigliera regionale lombarda, ha convinto il Cavaliere, al punto tale che Dagospia parla di “moltissima stima” nei suoi confronti. A Milano si sussurra addirittura di magioni sarde e romane che sarebbero state messe a sua disposizione, ma per ora restano solo rumors. Intanto cresce la curiosità su Giorgia Venturini. Chi è? Nata a Novafeltria il 15 agosto 1983, dopo la maturità al liceo linguistico si è trasferita a Firenze per frequentare la facoltà di Medicina e Chirurgia. Laureatasi in Igiene Dentale, comincia a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, ma quando si trasferisce a Roma comincia ad occuparsi di pubbliche relazioni per una società di produzione cinematografica. Ora, invece, si occupa di supporto alle persone meno agiate ed è attiva per la salvaguardia degli animali e nella lotta al randagio. Inoltre, collabora come consulente per l'organizzazione di eventi con l'agenzia Macchioni Communications.

GIORGIA VENTURINI, CHI È LA “NUOVA” NICOLE MINETTI

Sono tante le cose che Giorgia Venturini ha in comune con Nicole Minetti, a partire dal percorso: entrambe hanno studiato Igiene Dentale, poi hanno intrapreso una strada diversa, diventando imprenditrici. Se la Minetti ha scelto la carriera politica, poi naufragata, la Venturini invece si è concentrata sulle pubblici reazioni e sull'organizzazione di eventi. Insieme però tempo fa volevano aprire a Roma uno studio dentistico e chirurgico e diventare così socie in affari. “Diciamo che è un progetto, uno dei tanti che abbiamo insieme. Ora sia io che lei abitiamo stabilmente a Roma, e abbiamo parlato anche della possibilità di aprire insieme uno studio dentistico”, aveva dichiarato all'epoca Giorgia Venturini. In passato ha fatto parlare di sé anche per un presunto flirt con Vladimir Doronin, ex fidanzato di Naomi Campbell. Paparazzata mano nella mano con il 51enne magnate russo, rinominato il Donald Trump di Mosca, dichiarò: “Quella con Vladimir è una buona amicizia. Ci siamo conosciuti a una cena organizzata da Eva Cavalli. Ultimamente sono abituata a finire sulle pagine di cronaca rosa, potrei fare un elenco”. E infatti durante un'edizione del Festival di Cannes fu fotografata con Leonardo Di Caprio...

