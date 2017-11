Grande Fratello Vip 2017 / Eliminati, finalisti e pagelle: Ivana batte Malgioglio

Grande Fratello Vip 2017: eliminati, finalisti e pagelle. Ignazio Moser, Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio abbandonano la casa. Tutti gli altri concorrenti VIP sono in finale...

Grande Fratello Vip 2017

Semifinale scoppiettante

Tripla eliminazione, sorprese e colpi di scena. La semifinale del Grande Fratello VIP 2017 ha superato ogni attesa, regalando al pubblico una serata di puro intrattenimento. Si parte con l'eliminazione di Ignazio Moser, che ha esultato all'idea di ritrovare Cecilia Rodriguez. Magic moment tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback, con la suggestiva proposta di matrimonio in diretta tv. Il tasso di emozioni si è innalzato quando Aida Yespica ha ricevuto il videomessaggio di suo figlio Aron. Tra una sorpresa e l'altra è piombata sui ragazzi una seconda eliminazione. Questa volta a farne le spese è stato Lorenzo Flaherty, preso di mira dalla Gialappa's Band una volta arrivato in studio per le sue passioni culinarie. Spazio poi al breve incontro tra Luca Onestini e suo padre, ma anche alla dichiarazione d'amore di Andrea Damante a Giulia De Lellis.

Ivana, vera protagonista della semifinale Grande Fratello Vip 2017

Ad un certo punto della serata, Ivana ha avuto il coraggio di sfidare Cristiano Malgioglio in una nomination secca. Il pubblico ha premiato la bellissima modella, dopo il diverbio tra Cristiano e Tonon, con quest'ultimo che ha rivolto accuse pesante al coinquilino: "Dice una cosa e ne fa un'altra, sono stanco delle sue Malgiogliate". Una volta arrivato in studio, Cristiano ha chiarito alcune incompensioni con Marco Predolin e Simona Izzo. Poi ha lanciato un messaggio in favore della prevenzione, sottolineandone l'importanza. Aida Yespica e Daniele Bossari hanno fatto ritorno nella casa principale, mentre Raffaello Tonon e Luca Onestini sono finiti ufficialmente al televoto. Uno di loro abbandonerà il gioco nella puntata finale, prima che venga svelato il nome del vincitore dell'edizione 2017. Sei vip si contendono lo scettro del campione: chi vincerà il Grande Fratello VIP tra Aida, Giulia, Ivana, Raffaello, Luca e Daniele? L'ultima puntata ci darà tutte le risposte. Il brindisi nella casa, in compagnia di Alfonso Signorini e Ilary Blasi, è senza dubbio benaugurante.

