IL SEGRETO / Raimundo dà i primi segnali di miglioramento (Anticipazioni 28 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 novembre: Raimundo dà i primi segni di miglioramento dopo l'attentato. Matias si prepara a dare una seconda possibilità a Beatriz.

28 novembre 2017 Redazione

Il Segreto

Una nuova avvincente puntata de Il Segreto andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. In essa, Raimundo si troverà ancora privo di conoscenza a causa delle ferite rimediate nell'attentato. Grande disperazione caratterizzerà sia Donna Francisca che Emilia, che cercheranno di assistere l'uomo in questa fase decisiva della sua esistenza. E proprio come da loro sperato, finalmente Raimundo darà qualche piccolo segno di miglioramento: dopo giorni trascorsi in coma, l'ex locandiere comincerà a muoversi e sembrerà finalmente sul punto di risvegliarsi. Il peggio potrà dirsi passato? In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, alla villa tirerà un aria molto tesa soprattutto in seguito alle minacce rivolte da Donna Francisca a Fe: la governante si è resa conto che mai potrà mettersi contro il volere della sua padrona. Tra lei e Mauricio potrà esserci futuro?

Il Segreto: Matias darà una seconda possibilità a Beatriz?

Insieme alle vicende legate alla sempre presente Donna Francisca, oggi a Il Segreto si tornerà a parlare dei sentimenti di Matias per Beatriz. Il ragazzo, che in un primo momento non sembrava disposto a concedere una seconda possibilità alla sua ex fidanzata, sembrerà finalmente disposto a fare un passo indietro: per lui sarà impossibile negare di essere ancora innamorato, quindi chiederà a Beatriz un appuntamento nella speranza che lei sia altrettanto sicura di amarlo. La coppia sarà presto felice insieme o un nuovo imprevisto arriverà a turbare il loro amore? La gelosia di Camila nei confronti di Camila faticherà ad essere nascosta: la moglie di Hernando non sopporterà di essere messa in disparte dal suo stesso marito, sempre pronto ad elogiare e a proteggere la sua amica cubana. E la questione non sembra destinata a concludersi senza conseguenze, soprattutto considerando che Lucia sarà ben felice di essere oggetto di attenzioni da parte del padrone di Los Manantiales.

© Riproduzione Riservata.