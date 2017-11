Ignazio Moser/ La verità sull'armadio con Cecilia Rodriguez: "Stavamo pensando a quello"

Ignazio Moser ha chiarito il suo punto di vista sul video dell'armadio nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2 e le sue parole sono ben diverse da quelle di Cecilia.

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

L'armadio - gate si è arricchito ieri di un nuovo capitolo, scritto da uno dei suoi due protagonisti. Ignazio Moser, dopo l'eliminazione avvenuta durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2, si è riunito alla sua Cecilia con tanto di bacio appassionato e promessa di continuare a frequentarsi anche dietro i riflettori (lo faranno davvero?). Ma non poteva mancare qualche domanda riguardo l'argomento più dibattuto di questa edizione: il famoso video dell'armadio, che ha diviso il pubblico in due fazioni. C'è chi si dice convinto che la coppia abbia dato vita ad un vero incontro passionale, e chi invece crede alla versione ufficiale della produzione secondo la quale si è trattato di un semplice bacio. La stessa Cecilia, interrogata da Alfonso Signorini dopo la sua eliminazione, aveva confermato che lei e Ignazio si erano solo baciati e che si erano nascosti nell'armadio per vivere con un po' di privacy anche quelle semplici effusioni. Discorso chiaro dunque? Il pubblico è stato troppo malizioso proprio come Ilary Blasi aveva dichiarato fin dall'inizio?

Ignazio Moser parla del video dell'armadio e...

Ad aggiungere un nuovo tassello a queste dichiarazioni, ci ha pensato niente meno che Ignazio Moser che ha dato una versione dei fatti decisamente diversa da quella data da Cecilia Rodriguez. Non appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2, anche a lui sono stati fatti vedere gli articoli e i commenti fatti in merito a quell'incontro nascosto. Ma, se Cecilia era stata chiara parlando di semplici baci, ben diverse sono state le parole del suo neo-fidanzato che ha confermato: "Lo ammetto, stavamo pensando a quello". Ed è qui che la Rodriguez ha dovuto intervenire: "Ma tu così mi hai distrutto in due secondi, ci stavamo solo baciando". Dunque è lei la prima a dover convincere il caro Ignazio di come sono andate davvero le cose? La questione dunque è ancora aperta e sembra proprio che una risposta vera e propria mai ci sarà...

