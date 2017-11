JUSTIN BIEBER/ Il cantante trascorre le vacanze in Canada con gli amici d'infanzia

Justin Bieber si trova in Canada per trascorrere delle brevi vacanze in compagnia dei suoi amici di infanzia. Intato circola voce che sia in arrivo un nuovo singolo.

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber si è preso un periodo di pausa, recandosi nei luoghi in cui ha trascorso la sua infanzia. Il successo è arrivato presto per il cantante, che si è trasferito neppure ventenne negli Stati Uniti, ma gli amici di un tempo continuano ad essergli ancora molto cari. Ecco perché ha deciso di trascorrere insieme a loro dei momenti spensierati, come confermato dai recenti scatti da lui pubblicati nei social network (clicca qui per vederli). La sua relazione con Selena Gomez prosegue comunque per il meglio, nonostante la coppia sia attualmente lontana per i diversi impegni professionali. La stella della Disney ha infatti ripreso in mano la propria vita e la propria carriera dopo essersi sottoposta in estate al trapianto di rene, mentre Justin Bieber si sta condendo un po' di riposo dopo i tanti impegni con il suo Purpose Tour (da lui interrotto prima del tempo nel corso dell'estate).

Justin Bieber: un nuovo singolo in arrivo?

Per quanto riguarda la carriera di Justin Bieber, che nelle ultime settimane è stata messa da parte per lasciare spazio al gossip, al momento sta vivendo un periodo di stallo: dopo i fasti estivi raggiunti con Despacito Remix e I'm The One, il cantante canadese non ha raggiunto gli stessi risultati con i suoi due ultimi singoli 2U e Friends, rimasti ai margini della principale classifica americana Billboard Hot 100. Qualche settimana fa erano circolate delle voci, per altro mai confermate da fondi ufficiali, secondo le quali un nuovo singolo fosse in preparazione e potesse uscire entro la fine del 2017. Per il momento, però, non sono state confermate né date nè tanto meno titoli riguardanti questa papabile nuova hit, che potrebbe essere posticipata di qualche mese. Del resto, l'artista canadese non aveva negato di desiderare una lunga pausa (si parlava persino di due anni) dopo avere trascorso un periodo tanto impegnativo da una parte all'altra del globo per la sua tournee.

