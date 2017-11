Jessica Haile Selassie/ Chi è la principessa etiope nello show di MTV (Riccanza 2)

Jessica Haile Selassie, principessa etiope di 22 anni residente a Roma, è tra i protagonisti della 2^ stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Jessica Haile Selassie a Riccanza 2

UNA PRINCIPESSA MODERNA

Questa sera parte su MTv la seconda stagione del reality Riccanza con tantissime nuove storie tutte da raccontare. Tra i protagonisti c’è anche la 22enne Jessica Haile Selassie. Si tratta di una vera principessa residente a Roma ma di origini etiopi giacchè pronipote dell’ex Imperatore di Addis Abeba. Jessica darà modo ai telespettatori di condividere la sua quotidianità fatta di impegni istituzionali e di tanto lusso. Tuttavia Jessica è abbastanza lontana dalla classica accezione di Principessa in quanto le sue giornate non si svolgono nei pressi dalla sala del trono ma sono bensì caratterizzate da mille impegni a partire dalla sua professione di fashion blogger ed imprenditrice del settore informatico avendo ideato una ottima app indirizzata al mondo del mobile. Insomma una principessa molto moderna che tuttavia può godere di una bellissima casa nel pieno centro di Roma con tanto di vista mozzafiato sulla splendida via Condotti e sulla leggendaria Piazza di Spagna.

AL MOMENTO NON C’È UN PRINCIPE

Nella videointervista di presentazione rilasciata alla redazione del programma, Jessica ha parlato della sua nobiltà e di come gradisca fruire di alcuni agi che le vengono permessi grazie al suo status sociale come l’avere a disposizione un autista per spostarsi in città per fare shopping e quant’altro. Inoltre, per quanto concerne la vita sentimentale la nostra principessa dalle origini etiopi, ha rimarcato come al momento non ci sia ancora un principe in grado di farle battere forte il cuore aggiungendo di essere comunque pronta ad attendere. Nello specifico queste sono le parole dette dalla principessa Jessica Haile Selassie: “Io sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia e quindi sono una principessa! I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò.. è molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi se indossi i tacchi… non c’è il principe però io aspetto eh…”.

