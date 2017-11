Kevin Ishebabi / Uomini e donne, il suo arrivo in studio destabilizza il pubblico, e le troniste?

E' l'ex gieffino Kevin Ishebabi ad essere finito sotto la lente nella puntata di ieri pomeriggio per via del suo arrivo a Uomini e donne come corteggiatore delle due troniste

28 novembre 2017 Hedda Hopper

Kevin Ishebabi, Uomini e donne

Uomini e donne torna oggi con una nuova puntata del trono classico con protagonista Sabrina Ghio. Lei e Paolo Crivellin sono ancora sul loro trono in attesa di fare le proprie scelte ma l'attenzione del pubblico si è spostata adesso anche sui nuovi corteggiatori e, in particolare, su Kevin Ishebabi. L'ex gieffino ha deciso di mettersi in gioco proprio scendendo le scale del programma e nella puntata di ieri pomeriggio lo abbiamo visto presentarsi al cospetto delle due nuove troniste, Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Sono tanti i volti noti di questa nuova parte del trono classico e il gieffino non è da meno. Fino all'inizio di quest'anno il giovane era impegnato con la dolce Jessica Vella che ha conosciuto proprio durante il reality show.

IL GIEFFINO PIÙ AFFINE A NILUFAR

Proprio questo lascia pensare che il gieffino sia orientato più verso Nilufar Addati che Sara Affi Fella. Chi ha seguito il programma fino a questo momento e ha avuto modo di vedere anche Temptation Island, conosce bene già le due troniste entrambe molto dolci ma anche sicure e forti tanto che la prima ha lasciato il trono di Mattia Marciano prima di trovarsi davanti ad una non scelta (o una parvenza) e Sara ha fatto lo stesso con lo storico fidanzato. Nonostante la sua notorietà, Kevin Ishebabi sembra davvero fuori luogo in trasmissione e, sicuramente, poco affine alle due troniste anche se, tra le due, lo ripetiamo, sembra più vicina a lui la bella Nilufar. Come andrà a finire per lui?

