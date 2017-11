LA STRADA DI CASA, FICTION / Anticipazioni terza puntata: Fausto ricorda tutto? (Oggi, 28 novembre)

La strada di casa, anticipazioni terza puntata 28 novembre: Fausto Morra, impegnato a non far fallire la sua azienda, comincia a ricordare i dettagli della notte dell'incidente.

28 novembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa, il nuovo, grande successo di Raiuno, torna in onda oggi, martedì 28 novembre, in prima serata. Sin dalla prima puntata, la fiction, interpretata da Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Thomas Trabacchi, Sergio Rubini, Christiane Filangieri, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti, Silvia Mazzieri, Paolo Graziosi, Gianluca Gobbi, Magdalena Grochowska e Marco Cocci, ha conquistato il pubblico che sta rispondendo regalando ascolti altissimi a Raiuno. La seconda puntata, infatti, è stata seguita 5.493.000 spettatori pari al 22.3% di share. Un successo merito della bravura degli attori ma anche della storia che racconta La strada di casa. La fiction, infatti, è la storia di un uomo, Fausto, a cui la vita concede una seconda possibilità. Dopo aver trascorso cinque anni in coma in seguito ad un incidente, Fausto si risveglia ma non ricorda nulla della notte dell’incidente. L’imprenditore agricolo sembra essere l’unico responsabile della morte di Paolo, un giovane veterinario dell’Asl. Attraverso una lunga e difficile riabilitazione e grazie all’aiuto di Veronica, quella che un tempo era la sua amante, Fausto comincia a mettere insieme i cocci del suo passato scoprendo che, in passato, non è stato un uomo integerrimo come credeva. Fausto, inoltre, è alle prese con i problemi familiari e imprenditoriali. La sua azienda, infatti, a causa delle scelte del figlio, è sull’orlo del fallimento: Fausto cerca in tutti i modi di salvarla. Come se non bastasse, scopre che la moglie Gloria ha ormai da tempo una relazione con il suo migliore amico. Deluso e arrabbiato, Fausto manda via entrambi prendendo nuovamente in mano le redini della sua azienda. Cosa succederà nella terza puntata? Fausto è davvero l’assassino di Paolo?

LA STRADA DI CASA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Fausto, continua a seguire la sua riabilitazione per superare i postumi del coma che si porta dietro. L’imprenditore, ancora debilitato, torna nuovamente in pista per evitare il fallimento dell’azienda messa su con tanti sacrifici e, forse, con qualche azione non propriamente legale. Fausto, così, dopo alcuni investimenti sbagliati del figlio Lorenzo che, durante l’assenza del padre ha trasformato l’azienda dedicandosi alle coltivazioni biologiche, riprende in mano l’impresa per salvare il salvabile. Fausto, dopo aver allontanato Michele che ha una relazione con la moglie Gloria, è rimasto solo a combattere contro le banche e i creditori. Senza più la moglie accanto, senza amici, Fausto può contare solo sull’aiuto della secondogenita Milena che, tuttavia, è in procinto di trasferirsi in Canada con il fidanzato nonostante il padre tenti di coinvolgerla nell’azienda di famiglia. Oltre ai problemi economici della Cascina Morra, Fausto continua a cercare di scoprire cos’è successo nel suo passato. La scomparsa del giovane veterinario Paolo, avvenuta anni prima, continua ad essere avvolta dal mistero e sul quale sta cercando di fare luce Ernesto Baldoni, ex amico di Fausto, convinto che quest’ultimo sia il colpevole. Nonostante a causa della sua convinzione abbia perso tutto, Ernesto non si arrende e continua ad indagare nella vita di Fausto.

