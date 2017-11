LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA/ Su Rete 4 il film con Ryan Gosling (oggi, 28 novembre 2017)

Le pagine della nostra vita, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Ryan Gosling e Rachel McAdams, alla regia Nick Cassavetes. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST RYAN GOSLING

Il film Le pagine della nostra vita va in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola del 2004 che è stata diretto da Nick Cassavetes (La vendetta è femmina, La custode di mia sorella, Alpha dog) e iterpretata da Ryan Gosling (La la land, Crazy stupid love, The palce beyond the pines), Rachel McAdams (Doctor Strange, Mena girls, Questione di tempo) e James Garner (La grande fuga, L'amore di Murphy, la serie tv Maverick). Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Un anziano in una casa di riposo legge periodicamente delle parti del diario segreto di un'altra ospite della struttura. Quest'ultima è ormai affetta da demenza senile e non è in grado di riconoscere più nessuno nè di ricordarsi il proprio passato. Gradualmente l'uomo si appassiona ad una storia d'amore vissuta dalla donna durante gli anni 40.

LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA, LA TRAMA DEL FILM

Allie Hamilton (Rachel McAdams), l'autrice del diario, è una giovane donna colta e amante delle arti e del pianoforte. Vive in Carolina del Sud, ma questa è la sua ultima estate a casa, perchè in autunno partirà per frequentare l'Università di New York. Al Luna Park del suo paese conosce Noah Calhoun (Ryan Gosling), un giovane operaio che sembra, per attitudini ed estrazione sociale, completamente opposto a lei. Fra i due nasce una storia di travolgente passione che deve però concludersi molto presto. I genitori di Allie costringono infatti la ragazza ad abbandonare il suo amore, che a loro non è mai piaciuto, e partire per l'Università. Noah però, ancora innamorato di lei, decide di restare in contatto con Allie scrivendole delle lettere. Ogni giorno per tutto l'anno invia quindi una lettera alla ragazza, senza mai ricevere risposta. Noah pensa quindi che Allie lo abbia dimenticato e si sia rifatta una vita fra i suoi colleghi di New York. La stessa Allie, che non ha mai ricevuto le lettere, pensa che Noah non pensi più a lei, dopo quell'estate di passione. In realtà la madre di Allie è riuscita ad intercettare le lettere e distruggerle prima che cadessero nelle mani della figlia. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, però, interviene ad allontanare ulteriormente i due amanti, visto che Noah è costretto a partire per il fronte.

