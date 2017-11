Luca Onestini e Raffaello Tonon al televoto/ Gli “Oneston” si contendono la finale (Grande Fratello Vip 2017)

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono al televoto: il pubblico, durante la settimana, potrà scegliere chi dei due sarà l'ultimo finalista del Grande Fratello Vip 2.

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Luca Onestini e Raffaello Tonon

Manca una settimana alla finale del Grande Fratello Vip 2 che andrà in onda martedì 5 dicembre su Canale 5. I finalisti al momento sono Aida Yespica, Giulia De Lellis, Daniele Bossari e Ivana Mrazova. Mentre Raffaello Tonon e Luca Onestini sono al televoto: sarà il pubblico a decidere chi dei due sarà l’ultimo finalista. Luca Onestini e Raffaello Tonon - ribattezzati dai fan gli “Oneston” - si sono trovati subito tra le mura della casa, dando vita a un bel rapporto di amicizia e riscontrando molto successo anche tra il pubblico, che ha apprezzato la loro genuinità. Nel corso della puntata di ieri sera è stato mostrato un filmato che raccoglieva i momenti più belli della coppia di amici durante il reality. Dopo i due sono stati invitati ad andare in Confessionale, dove hanno trovato due maglie del Bologna, la squadra in cui Luca ha giocato per diversi anni: una per Fuffy e l’altra per Bomber con le firme di tutti i giocatori. Ieri sera Luca Onestini e Raffaello Tonon si sono mostrati sereni sulla nomination: la loro preoccupazione era quella di essere divisi, invece potranno godersi gli ultimi giorni in compagnia.

I COMMENTI SUL WEB

Il pubblico è dispiaciuto di dover scegliere tra Raffaello e Luca e di dover quindi dividere gli “Oneston”. “Che orrore separare gli #oneston per la finale. In quel gruppo c'è qualcuno che non la merita”, ha scritto un utente su Twitter al termine della serata. E ancora: “Adesso ci troviamo in una scelta difficile gli #oneston che dovevano essere in finale per diritto ora li dobbiamo dividere noi... tutto calcolato dal Gf…”. Un fan della coppia invece è felice di poterli vedere ancora insieme per una settimana: “Mi dispiace che al televoto ci siano proprio gli #Oneston ma sono troppo felice che almeno passeranno l'ultima settimana insieme, è questo quello che più desideravo”. Nemmeno Tonon si aspettava di superare la semifinale con Luca e così per penitenza dovrà stare per 24 ore con il parrucchino di Elvis in testa. Gli Oneston continuano a divertire!

© Riproduzione Riservata.