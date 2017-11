MAI DIRE GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni: la Gialappa’s Band assegna i premi (oggi, 28 novembre)

Mai Dire Grande Fratello Vip 2017, anticipazioni puntata 28 novembre: i premi speciali della Gialappa's a Flahert, Oneston Malgioglio e Giulia De Lellis.

28 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Mai Dire Grande Fratello Vip

Con la finalissima del Grande Fratello Vip 2017 ormai alle porte, anche Mai Dire Grande Fratello Vip 2017 si prepara a congedarsi dal pubblico. Il ritorno della Gialappa’s Band è stato un successone per il reality show che ha affidato Carlo Taranto, Marco Santini e Giorgio Gherarducci anche la parte ironica delle puntate live condotte da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Nel corso delle varie puntate del Grande Fratello Vip, infatti, la Gialappa’s non si è risparmiata montando dei video davvero irresistibili in cui sono stati messi in mostra gli strafalcioni degli inquilini più famosi d’Italia. Quali filmati, dunque, regaleranno al pubblico nella nuova puntata di Mai Dire Grande Fratello Vip 2017 in onda oggi, martedì 28 novembre, in seconda serata, su Italia 1. Nel corso delle varie puntate, la Gialappa’s ha messo nel mirino quasi tutti i vip. Inizialmente, i preferiti sono stati Carmen Di Pietro, Simona Izzo, Marco Predolin e Cristiano Malgioglio. Dopo l’eliminazione dei primi tre, con Malgioglio punto fermo di Mai Dire Grande Fratello Vip, nel mirino della Gialappa’s sono finiti anche Lorenzo Flaherty, Luca Onestini e Raffaello Tonon in coppia ma anche Giulia De Lellis. Tutti i vip, in modo diverso, hanno dato il loro contributo alla trasmissione. A pochi giorni dalla finalissima, così, la Gialappa’s ha assegnato i premi di quest’edizione di Mai Dire Grande Fratello Vip.

I PREMI DELLA GIALAPPA’S BAND

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2017, Carlo Taranto, Marco Santini e Giorgio Gherarducci, ai microfoni di Tv sorrisi e Canzoni, hanno assegnato i primi premi. Sul podio, la Gialappa’s ha messo Lorenzo Flaherty, gli Onestino e Cristiano Malgioglio. Sul primo classificato Flaherty, la Gialappa’s ha detto: “Flaherty ci ha stupito: all’inizio non si notava neanche. È un maratoneta, si vede alla distanza. Quando beve parte in quarta. Dal toga-party e dalla festa di Halloween non si è mai più ripreso”. Sugli Oneston: “Onestini rompe le scatole, Tonon si lamenta ma regge il gioco. Fanno tutto insieme: canti, balli e allenamenti. Con scarsi risultati per Tonon, negato in ogni disciplina”. Terzo posto per Malgioglio che, nella casa del Grande Fratello Vip ha tirato fuori tutte le sue personalità: “C’è il Malgioglio in carriera, il Malgioglio casalingo, il Malgioglio modaiolo. Come Barbie! Anzi meglio: ha più vestiti lui. Uno dei misteri del programma è quante valigie si sia portato nella Casa”. Nota di merito, infine , per Giulia De Lellis: “incredibile è solo la sua ignoranza. E non lo diciamo noi, lo ammette lei stessa che non ha mai aperto un libro: “Le librerie mi mettono ansia” ha detto. Ma le vogliamo bene: i suoi strafalcioni meritano un premio fuori categoria”.

