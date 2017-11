MARCO PREDOLIN VS CRISTIANO MALGIOGLIO / Video, "È colpa tua se mi hanno accusato di essere omofobo" (GFVip 2)

Lo scontro tra Marco Predolin e Cristiano Malgioglio è ripreso ieri sera dopo l'eliminazione del paroliere. Il conduttore non lo ha perdonato per averlo accusato di omofobia.

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Marco Predolin al Grande Fratello Vip 2017

Cristiano Malgioglio ha concluso ieri sera la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, eliminato insieme a Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty. Il paroliere è quindi arrivato in studio dove è stato accolto trionfalmente da Ilary Blasi, Alfonso Signorini e dagli altri ex concorrenti, molti dei quali hanno considerato Malgioglio il vero trionfatore di questa edizione. Non tutti però sono apparsi felici di vederlo: è questo il caso di Marco Predolin con il quale, lo sappiamo bene, i rapporti nella casa non sono mai stati ottimi. Ed infatti l'ex presentatore, espulso da programma per una bestemmia, ha avuto più di qualcosa da ridire: "Io non ho gradito che tu abbia cavalcato, sapendo di farmi del male, questa menzogna dell'omofobia". Ha quindi riportato il ritratto fatto poco prima da Raffaello Tonon: "Ci sono due Malgioglio: il primo, l'artista che è stato bravissimo, il secondo, umano, che ha fatto forse un po' ca***re".

Prosegue lo scontro tra Marco Predolin e Cristiano Malgioglio

Marco Predolin ha dunque proseguito con le accuse contro Cristiano Malgioglio: "Per colpa tua io ho dovuto litigare con tutti, compreso Alfonso, facendo passare un segnale falso, dandomi dell'omofobo. La cosa che mi è dispiaciuta di più è che tu, dopo una settimana in cui ci siamo chiariti, hai ammesso durante la diretta che non mi hai perdonato". Tali parole hanno sorpreso Malgioglio che ha precisato di non avere capito quanto accaduto, confessando che dentro la casa non sono stati chiari i veri sviluppi della questione. Si è quindi detto dispiaciuto, anche se ciò non è bastato a Predolin per dimenticare le tante accuse subite (clicca qui per vedere il video) completo di questa disputa). Resta comunque da chiedersi chi dei due ex concorrenti abbia davvero ragione: ricordiamo infatti che certe affermazioni di Marco Predolin, forse pronunciate con troppa leggerezza, sono apparse di poco gusto. Ne segnaliamo solo alcune come 'Due uomini con la barba che si baciano per me non sono normali" o l'indimenticabile 'al rogo come Giovanna d'Arco".

