MASCHI CONTRO FEMMINE/ Su Canale Nove il film con Alessandro Preziosi (oggi, 28 novembre 2017)

Maschi contro femmine, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Alessandro Preziosi e Fabio De Luigi, alla regia Fausto Brizzi. Il dettaglio della trama.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST ALESSANDRO PREZIOSI

Il film Maschi contro femmine va in onda su Canale Nove oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una commedia italiana del 2010 che è stata scritta e diretta da Fausto Brizzi (Notte prima degli esami, Ex, Poveri ma ricchi) e interpretata da Alessandro Preziosi (La masseria delle allodole, L'amore rubato, Passione sinistra), Fabio De Luigi (Tutti gli uomini del deficiente, Come Dio comanda, Il peggior Natale della mia vita), Paola Cortellesi (Chiedimi se sono felice, Un boss in salotto, Nessuno mi può giudicare) e Giorgia Wurth (Capitan Basilico, Sinestesia, Box Office 3D - Il film dei film). Il film è stato un buon successo sia di pubblico che di critica. La pellicola ha ricevuto una nomination ai Nastri d'Argento come miglior commedia, e Paola Cortellesi ne ha ricevuta una come migliore attrice protagonista. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MASCHI CONTRO FEMMINE, LA TRAMA DEL FILM

Il film è suddiviso in episodi indipendenti fra loro che illustrano diversi tipi di relazioni fra maschi e femmine. Walter (Fabio De Luigi) è l'allenatore di una importante squadra di pallavolo femminile. E' da poco diventato padre, ma non ha rapporti con la moglie dall'inizio della gravidanza, per cui si lascia conquistare dalle avance del capitano della squadra, Eva (Giorgia Wurth). Quest'ultima si illude rapidamente che Walter possa lasciare la moglie per stare stabilmente con lei, e l'allenatore non ha il coraggio di smentire le fantasie della sua amante. Per di più, la finale di scudetto si sta avvicinando e uno scandalo in seno alla squadra potrebbe creare degli attriti. Diego (Alessandro Preziosi), a differenza di Walter, che vive con disagio la sua situazione, è un donnaiolo incallito. L'uomo va fiero della sua collezione di tanga, sfilati in giro per il mondo a donne di ogni nazionalità, ma non riesce ad andare d'accordo con la sua vicina di casa, Chiara (Paola Cortellesi). Quando quest'ultima, femminista e ambientalista convinta, rifiuta un'avance di Diego, questi diventa improvvisamente impotente per lo shock di essere stato rifiutato, per la prima volta nella sua vita, da una donna. Uno psicologo gli spiega che l'unico modo per sbloccarsi è quello di portare a letto proprio Chiara.

