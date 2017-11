Matteo Cesari / Il “nerd” pariolino tra startup ed eventi al top (#Riccanza2)

Matteo Cesari, 22enne italoamericano professionista di startup, è tra i concorrenti della 2^ stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Matteo Cesari a Riccanza

UOMO D’AFFARI DI SUCCESSO

Tra poche ore ha inizio nella seconda serata di MTv il primo appuntamento con Riccanza 2, la seconda stagione del reality dedicato al mondo del lusso italiano con la partecipazione di alcuni dei più ricchi e seguiti rampolli nostrani. Tra i partecipanti di quest’anno c’è anche Matteo Cesari, italoamericano di 22 anni professionista del mondo delle startup e degli eventi esclusivi. Un classico figlio di papà che però non è stato a guardare rimboccandosi la maniche e quindi lavorando duramente per riuscire a tracciare una strada da perseguire verso il personale successo. Matteo ha due lavori che impegnano gran parte delle proprie giornate: si occupa di finanziare con grande lungimiranza le startup che possono avere un importante ritorno economico e dall’altro è un organizzatore di eventi di gala che vanno in scena in alcune della location più esclusive di Roma. Insomma, un uomo d’affari che decisamente sa come muoversi.

“LA PASSIONE DEL VOLO”

Nella video intervista che Matteo Cesari ha rilasciato alla redazione del programma in onda su Mtv, canale 133 della piatta satellitare di Sky, si sono andati a toccare tanti argomenti. Il 22enne romano si è definito tutto sommato una persona formale ma anche divertente con una straordinaria passione per gli aerei ed il volo. Per quanto concerne la sfera sentimentale al momento è single anche perché ama divertirsi frequentando una tipologia ben definita di locali all’interno della movida romana. Questo quanto evidenziato da Matteo Cesari nel corso della propria intervista: “Matteo Cesari in tre parole? Formale, spendaccione e divertente… sono un grande appassionato di aerei e volare è la mia vita, la mia passione.. frequento soltanto un certo tipo di locali.. sai che c’è fammi prendere questi due o tre Donpe (Don Perignon ndr).. felicemente singolo passo, diverto e basta..”. Clicca qui per vedere il video dell’intervista di Matteo Cesari.

