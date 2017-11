Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, l'ultimatum a Sabrina Ghio

Ultimatum per Sabrina Ghio nella puntata di oggi di Uomini e donne e direttamente dal dolce Nicolò Fabbri che non ha intenzione di aspettare ancora dopo la sua dichiarazione

28 novembre 2017

Nicolò Fabbri depone le armi e dopo aver messo da parte la sua area timida e domentica ha pensato bene di affrontare Sabrina Ghio. Uomini e donne ci regala gli ultimi momenti della romana tronista che, dopo quello che è successo la scorsa settimana con Nicolò Raniolo, può solo dedicidere di avere nuovi corteggiatori o di andare avanti e scegliere. Nicolò Fabbri è stato molto chiaro nella scorsa puntata e ha detto alla tronista di non voler essere scelto perché adesso è rimasto da solo perché lui merita qualcosa di più e non di essere un ripiego in questo programma, non dopo quello che prova. Grazie a Maria De Filippi, proprio il corteggiatore è riuscito a tirare fuori tutto quello che aveva dentro e ammettere una bella cotta per la tronista romana che, però, è rimasta poco colpita da questa sua esternazione più presa a cercare di domare il suo rivale che più volte le ha fatto capire di non essere interessata a lei.

L'EPILOGO SI AVVICINA

Nella puntata di oggi di Uomini e donne, l'attenzione si sposterà nuovamente sulla tronista e il suo unico corteggiatore che, nonostante tutto, è stato portato in esterna. E' stato in quei momenti che proprio Nicolò ha preso il coraggio a due mani e dare un ultimatum a Sabrina: avrà al massimo due settimane per scegliere perché non ha intenzione di restare in studio per riscaldare la sedia o in attesa che il suo rivale cambi idea. Lo scontro è servito e la decisione di Sabrina a questo punto non può essere che obbligata visto quello che è successo con Raniolo. L'epilogo si avvicina e, come tutti sanno, non sarà favorevole al dolce Nicolò.

