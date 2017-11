Nicolò Raniolo torna a Uomini e Donne?/ Il grande assente della puntata di ieri, oggi ci sarà?

Nicolò Raniolo torna a Uomini e Donne? Dopo la grande assenza di ieri durante la scelta di Alex Migliori, il pubblico spera di rivederlo nella puntata di oggi, ci sarà?

28 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Anche per Sabrina Ghio si avvicina a grandi passi il momento della scelta e questo pomeriggio avremo modo di assistere agli ultimi colpi di coda a Uomini e donne in attesa dell'annuncio ufficiale. La tronista è pronta a scegliere e non avrebbe potuto fare altrimenti anche se, la stessa Maria De Filippi, sembrava pronta a far scendere nuovi corteggiatori per lei. Sabrina ha voluto concludere il suo percorso con le persone con le quali ha iniziato a settembre ed è qui la nota dolente. Nella puntata di ieri del trono classico Nicolò Raniolo non è stato in studio. Il corteggiatore è stato eliminato da Sabrina che lo ha pregato di alzarsi e andare via quando ha capito che lui non ha mai provato interesse per lei e che, come se questo non bastasse, fosse stato un sicuro no ad un'eventuale scelta. Ieri non c'è stato molto tempo per parlare della tronista ma oggi le cose andranno diversamente, Nicolò Raniolo tornerà in studio per chiarire le cose?

IL GRANDE ASSENTE

Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che il giovane corteggiatore non sarà in studio ma che seguirà tutto da dietro le quinte. Sabrina è in difficoltà e dopo la sua eliminazione è rimasta da sola con l'altro Nicolò che non vuole essere un ripiego e allora che fare? In studio ci sarà un amico di Nicolò Raniolo che avrà modo di spezzare una lancia a favore dell'amico o quasi. Sembra che tra i nuovi corteggiatori ci siano anche dei protagonisti di Temptation Island che hanno avuto modo di condividere la loro esperienza estiva proprio con Nicolò Raniolo trovandolo un ragazzo sempre sincero, onesto e coerente, questo servirà qualcosa a Sabrina e al suo morale palesemente a terra?

