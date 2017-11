PASSAGGIO DI NOTTE/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi, 28 novembre 2017)

Passaggio di notte, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: James Stewart e Audie Murphy, alla regia James Neilson. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

JAMES STEWART NEL CAST

Il film Passaggio di notte va in onda su Rete 4 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 16.50. Un lungometraggio uscito nelle sale cinematografiche nel 1957, una classica pellicola del filone western prodotta dalla Universal Studios. Alla regia James Neilson, regista resosi abbastanza celebre nell'ambiente dei telefilm dirigendo episodi di varie serie di successo come 'Batman', 'Bonanza', 'Zorro', 'Alfred Hitchcock Presenta' e vari altri. Ottimo cast nel quale spicca il protagonista James Stewart, attore indimenticabile in tante pellicole dell'epopea d'oro hollywoodiana come 'Il più Grande Spettacolo del Mondo', 'La Finestra sul Cortile' o 'La Donna che Visse due Volte'. Accanto a Stewart un attore protagonista di tante pellicole del ciclo western, Audie Murphy, attore amatissimo dalle generazioni americane del cinema del dopoguerra. In questa pellicola si onora il cinema degli anni '50 americano anche grazie alla presenza del musicista ucraino Dimitri Tiomkin, da tanti ricordato alla composizione delle colonne sonore di film come 'Alice nel Paese delle Meraviglie', 'La Vita é Meravigliosa', 'Mezzogiorno di Fuoco', 'Il Gigante', 'I Cannoni di Navarone', un autore di tutto rispetto nella storia delle musiche per il cinema sin dagli anni '40. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PASSAGGIO DI NOTTE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Whitey Harbin (personaggio intepretato dall'attore Dan Duryea) con la sua banda per ben tre volte assalta e rapina il treno che recapita i salari degli operai che lavorano per la compagnia ferroviaria. Purtroppo, la situazione, la mancanza di paghe recapitate, genera una serie di scioperi i quali determinano un grosso problema di gestione della compagnia sul quale Ben Kimball, il direttore, medita di affidare a Grant McLaine (James Stewart) il compito di portare a termine la missione di proteggere il treno da un sicuro prossimo assalto per far sì che torni la legalità nella compagnia ma soprattutto che gli operai ricevano le proprie paghe. McLaine all'interno della banda di Whitey, ha un fratello, pecora nera della famiglia, il giovane gangster e pistolero Utica Kid (ruolo in cui si cimenta l'attore Audie Murphy), motivo per cui Grant deve accettare lavori mal pagati. In ogni caso il treno parte, Grant è ben disposto nella difesa dei soldi e la cosa gli riesce grazie ad uno stratagemma, nascondere le paghe nel sacchetto della merenda di un ragazzino a bordo. Ma la banda di Whitey è spietata e non ne vuole sapere di rinunciare al bottino, ragion per cui rapisce la moglie del direttore, la bella Verna per la quale chiedono un nutrito riscatto per la libertà della donna. Grant passa all'azione, cerca di liberare la donna e salvare la Compagnia ma finisce lui stesso ostaggio della banda, spietata e senza scrupoli. Il fratello non è assolutamente interessato alla libertà di Grant sino al momento in cui Verna e Grant saranno sul punto di essere uccisi dagli altri membri della gang e proprio in quel momento nel giovane Utica Kid, si muoveranno sentimenti di fratellanza e di orgoglio, un riscatto dall'alto valore e con un colpo di scena improvviso.

© Riproduzione Riservata.