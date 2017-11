PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE FIDANZATI / Le congratulazioni dell'ex Presidente Barack Obama

Il Principe Harry e Meghan Markle sono ufficialmente fidanzati e si sposeranno nella primavera del 2018: le congratulazioni arrivano anche da Barack Obama.

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Principe Harry e Meghan Markle

Il fidanzamento tra il Principe Harry e Meghan Markle è stato annunciato ieri da una nota ufficiale della famiglia reale: la coppia ha chiesto e ottenuto l'approvazione della Regina e della famiglia della sposa e convolerà a giuste nozze nella primavera del 2018 (la data per il momento è ancora da confermare). In poche ore la notizia si è diffusa in tutto il mondo, confermando l'affetto per la famiglia reale inglese. Sono stati tantissimi i messaggi di auguri da ogni parte del globo, a partire dagli Stati Uniti, nazione che ha dato i natali alla futura sposa. Ricordiamo infatti che la Markle è nata e cresciuta a Los Angeles anche se successivamente si è trasferita a Toronto per motivi di lavoro. La stessa nota ufficiale della Royal Family ha infatti precisato che la coppia, dopo le nozze, si trasferirà a vivere a Kensington Palace. Tra i tanti auguri importanti, uno in particolare non è passato inosservato. Scopriamo di seguito di chi si tratta.

Barack Obama si complimenta con il Principe Harry e Meghan Markle

Barack Obama si espresso su Twitter, complimentandosi con la coppia che ieri ha annunciato il suo fidanzamento. Considerando gli ottimi rapporti con la Corona inglese, ora ancor più evidenziati dalle origini americane della futura sposa, l'ex Presidente degli Stati Uniti ha cinguettato quanto segue: "Io e Michelle siamo felici di congratularci con il principe Harry e Meghan Markle per il loro fidanzamento ufficiale. Vi auguriamo una vita piena di gioie e felicità insieme". Tra i tanti auguri giunti alla coppia, i più veloci sono giunti dal duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, che hanno affermato di essere'molto emozionati per Harry e Meghan. È stato bellissimo conoscere Meghan e vedere come sono felici lei e Harry insieme'. La premier inglese Theresa May ha invece precisato: " Questo è il momento di grandi celebrazioni per due persone che si amano. A mio nome, del governo e del Paese, vi auguro una grande felicità per il futuro".

