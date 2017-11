Papà di Luca Onestini/ Chi è? L'ex tronista in lacrime al Grande Fratello Vip 2

Grande sorpresa per Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip 2017: arriva in diretta suo padre! L'ex tronista di Uomini e Donne in lacrime per la gioia

28 novembre 2017 Anna Montesano

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

"Saremo sempre con te, qualsiasi cosa tu farai, che tu studi che tu faccia la tv, noi saremo sempre dalla tua parte": è con queste parole che il padre di Luca Onestini incoraggia sua figlio nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Un'emozione dopo l'altra questa sera per l'ex tronista di Uomini e Donne che è riuscito in primis a vincere un televoto lampo contro Lorenzo Flaherty, rimanendo ancora nella Casa, per poi ricevere la maglia autografata della sua squadra del cuore, il Bologna.

UN COMMOVENTE INCONTRO PER LUCA ONESTINI

Subito dopo aver ricevuto questo regalo, un freeze ha bloccato tutti mentre si è aperta la porta della camere ovale dalla quale è sbucato proprio il papà di Luca Onestini. Un uomo molto riservato, come lo stesso Lica ha sottolineato, cosa che ha reso ancora più sorprendente il suo arrivo in Casa. Alla vista di suo padre, Luca è scoppiato in lacrime e l'emozione è cresciuta quando suo padre, visibilmente commosso, lo ha abbracciato, dandogli forza e coraggio per questo percorso di vita che lo attende, che sia da dentista o da personaggio televisivo.

