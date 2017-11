RICCANZA 2/ Cast e anticipazioni: su MTV il programma con Elettra Lamborghini e i giovani ricchi italiani

Riccanza 2 parte questa sera, martedì 28 novembre, alle 22.50 su MTV (Sky 133) e su NOWTV! Nel cast ritroveremo Elettra Lamborghini, ma ci saranno anche delle new entry nel cast.

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Riccanza 2, su MTV

Questa sera, martedì 28 novembre, alle 22.50 su MTV (Sky 133) e su NOWTV! prende il via la seconda stagione di Riccanza (sarà possibile vedere la prima puntata anche su mtv.it/riccanza e sulla pagina Facebook di MTV Italia). Riccanza è il docu-reality, lanciato lo scorso novembre 2016, che svela nei lati più curiosi e impensabili lo stile di vita e la personalità di alcuni ragazzi italiani che condividono il fatto di essere giovani, estremamente ricchi e molto appassionati di social network. Riccanza 2 parte forte del successo del primo anno: da seimila interazioni per la prima puntata il docu-reality è passato a 20 milioni di contatti e 22mila post con l'hastag #Riccanza. Inoltre la prima stagione dello show, infatti, è stata trasmessa anche in Spagna, dove sarà prodotta anche un'edizione locale, così come in Francia. Nella seconda stagione di Riccanza ritroveremo Eletta Lamborghini, Anna Fongaro, Farid Shirvani e Tommaso Zorzi, ma ci saranno anche tre new entry: Jessica Haile Selassie, Matteo Cesari e Alex Diana.

LE VECCHIE GLORIE

Elettra Lamborghini è la figlia dell'imprenditore italiano Tonino Lamborghini e nipote del fondatore della casa automobilistica Ferruccio Lamborghini. Dopo la prima stagione di Riccanza, Elettra è stata la protagonista della canzone e del video “Lamborghini” di Gué Pequeno. Non mancherà un salto in studio di registrazione e dal gemmologo di fiducia dell’ereditaria. In Riccanza 2 Anna Fongaro si cimenterà in un corso da dj, mentre il nuovo fidanzato - con cui vive a Milano - tenterà di farla lanciare con il paracadute. L'italo-persiano Farid Shirvani si è ufficialmente fidanzato e lo vedremo in un romantico e sfarzoso weekend a Capri. Ma l’amore non lo terrà lontano dalla feste più “cool” dove scorrono “ fiumi di DomPe”. Tommaso Zorzi è ancora single ma sta per lanciare la sua nuova linea di moda. Inoltre lo vedremo anche nei panni di testimonial di Santero e presenterà la nuova bottiglia interamente dedicata a #Riccanza.

LE NEW ENTRY

Jessica Haile Selassie, 22 anni, è una vera principessa. Il suo titolo arriva dall'Etiopia: è infatti niente meno che la pronipote dell’ex imperatore di Addis Abeba. Jessica vive a Roma in una casa con vista su piazza di Spagna e come ogni principessa che si rispetti ha un autista, un domestico e una parrucchiera/truccatrice a domicilio. In Riccanza 2 la vedremo salire sul suo jet privato per raggiungere Venezia, dove parteciperà a un blindatissimo party della settimana del Festival del Cinema (dove ci saranno anche altre due protagoniste della prima edizione di Riccanza). Oltre a essere una fashion blogger, Jessica è anche un’imprenditrice e ha ideato un'app tutta sua. Matteo Cesari, italoamericano di 22 anni, ha ben due lavori: finanziare e sviluppare startup e organizzatore di feste sui rooftop più belli di Roma. Appassionato di volo, lo vedremo prendere lezioni per pilotare l'aereo. Matteo è ancora alla ricerca dell'anima gemella. Infine Alex Diana, 28 anni, è un imprenditore di successo nel settore luxury jewel: la sua azienda Dematier, che tratta diamanti, sta aprendo diverse boutique in Italia. Alex è un impenitente playboy.

© Riproduzione Riservata.