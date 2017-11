RODRIGO ALVES / Il Ken Umano si prepara ad un nuovo intervento chirurgico: si farà rimuovere sei costole

Rodrigo Alves, il Ken umano ha annunciato a Domenica Live che si sottoporrà presto ad un nuovo intervento chirurgico con la rimozione di sei costole.

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Rodrigo Alves

Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken Umano, si sottoporrà presto ad un nuovo intervento chirurgico che lo porterà alla rimozione di sei costole. A confermare come il suo percorso di trasformazione non sia ancora ultimato è lui stesso nel salotto di Domenica Live. Al suo fianco la scorsa domenica c'era Pixie Fox, meglio nota come la donna che vuole diventare una barbie. Entrambi hanno raccontato il loro lungo percorso per diventare simili alle due note bambole e che gli ha permesso di entrare di diritto nel Guinness World Record: lui ha subito ben 58 interventi, tra cui l’ultimo un trapianto di capelli, lei invece 250 operazioni tra le quali 6 costole rimosse. Proprio in questa circostanza Rodriguez ha confessato di voler imitare l'amica Pixie, con la rimozione di quelle costole che potranno permettergli di avere dei fianchi ancora più sottili.

Rodrigo Alves annuncia la sua prossima operazione

Il progetto di Rodrigo Alves di rimuovere sei costole non sembra rimasto alla semplice teoria. L'uomo che vuole diventare come Ken è stato, infatti, sorpreso per le vie di Milano in attesa di recarsi da un famoso chirurgo per capire come e quando potrà essere effettuato il nuovo intervento. La sua passeggiata nel capoluogo lombardo non si è comunque limitata alla sola visita di controllo: l'uomo è stato sorpreso mentre si recava da Rolex, ammirando anche le altre boutique più note della città. L'affetto per l'Italia non è mai stato negato e ogni qual volta ne abbia la possibilità il Ken Umano arriva nel Belpaese. Proprio agli italiani e a Barbara d'Urso ha recentemente rivolto un sentito ringraziamento su Instagram: "grazie mille alla mia amica pixee fox per volare via da Las Vegas per unirmi al miglior show televisivo in diretta domenica in diretta con la meravigliosa barbara d'urso grazie all'italia per l'amore e la calda accoglienza in questa fantastica nazione".

