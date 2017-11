Scomparsa, la fiction/ Terza puntata, anticipazioni e news: il web apprezza i protagonisti

Scomparsa, la fiction. È sempre più fitto il mistero sulla scomparsa di Camilla e Sonia: per ritrovare la figlia, Nora torna sulle tracce del padre che la giovane non ha mai conosciuto

28 novembre 2017 - agg. 28 novembre 2017, 11.16 Eleonora D’Errico

Scomparsa, si infittisce il mistero sulla scomparsa di Camilla e Sonia

Il pubblico della fiction Scomparsa continua a seguire con il fiato sospeso il mistero che avvolge la storia di Sonia e Camilla. Apprezzatissima l’interpretazione degli attori protagonisti, Vanessa Incontrada nei panni di Nora e Giuseppe Zeno nei panni del Vicequestore Giovanni Memi. Al pubblico piace la storia, che considera attuale e avvincente, anche se a fare da padrone sono i commenti sui due attori: bellissimi e bravissimi, accoppiata vincente, successo assicurato ecc commentano i più. A qualcuno sarebbe piaciuta una puntata in più durante la settimana: tutti attendono impazienti lunedì prossimo per conoscere che risvolto avrà la vicenda.

SONO E CAMILLA RAPITE?

Proseguono le vicende di Nora, Vanessa Incontrada, protagonista della fiction di Rai Uno in onda lunedì in prima serata. Il mistero sulla scomparsa di Camilla e Sonia si fa sempre più fitto: Trasimeni, che tutti avevano additato come colpevole, sembra non essere coinvolto nella vicenda, mentre si affacciano ipotesi e nuovi personaggi che sembrano non raccontare tutta la verità. Tresimeni rivela comunque un dettaglio che apre nuove piste: la notte della scomparsa, ha visto le due giovani salire su un’auto di lusso, vestite in modo elegante. Dalle telecamere di sicurezza sembra che le due non indossassero gli stessi vestiti della festa del liceo Questo dettaglio porta il Vicequestore Giovanni Nemi a indagare su Ugo Turano, a capo di una catena di farmacie e sponsor della squadra di pallavolo in cui giocano Camilla e Sonia, e sua moglie Olga, proprietaria di una boutique d'alta moda, che riconosce come suoi gli abiti indossati dalle due nelle immagini delle telecamere, pur non rivelandolo al vicequestore.

L'INGRESSO IN SCENA DEL PADRE DI CAMILLA, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Oltre alle indagini ufficiali, ci sono quelle che Nora porta avanti sola, nella speranza si scoprire la verità sulla figlia: proprio queste porteranno a ipotizzare che Sonia stesse frequentando un uomo sposato e che Camilla fosse sulle tracce del padre, mai incontrato. Con la terza puntata di Scomparsa, in onda su Rai1 lunedì 4 dicembre, si infittirà il mistero intorno alla sparizione di Camilla e Sonia. Entrerà infatti in scena un nuovo personaggio, il padre di Camilla, interpretato da Andrea Renzi. Nora si rivolgerà a lui raggiungendolo dopo anni di silenzio, con una disperata richiesta d’aiuto: l’uomo, infatti, non sapeva di aver avuto una figlia con Nora, con cui anni prima aveva avuto una storia. Intanto a San Benedetto del Tronto una notizia tragica sconvolgerà la comunità, mentre la polizia, continuando ad indagare e tra le immagini della telecamera della stazione di servizio riesce a ricostruire il percorso del SUV su cui le due ragazze erano a bordo la sera della scomparsa.

