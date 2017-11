SHAILA GATTA/ La velina di Striscia festeggia la coreografa Manuela Bertolo

Ieri negli studi di Striscia la notizia si è festeggiato il compleanno della coreografa Manuela Bertolo. In prima fila le due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

28 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

Ieri nei camerini di Striscia la notizia si è festeggiato il compleanno della coreografa Manuela Bertolo. A condividere i festeggiamenti con i fan del programma ci ha pensato Shaila Gatta, la velina mora. La bella napoletana ha pubblicato sulle storie di Instagram una serie di video in cui si mostra intenta a mangiare una torta al cioccolata insieme alla collega Mikaela Neaze Silva: “Ecco due ballerine anormali che mangiano la torta prima di entrare in scena”, ha detto Shaila commentato le immagini. Manuela Bertolo, che si è formata nelle accademie di Londra e New York, è da qualche anno la coreografa del varietà di Canale 5. La Bertola lavora da 16 anni in televisione come ballerina e coreografa di varie trasmissioni, come il Festival di Sanremo, X-Factor, Domenica Cinque e Buona Domenica.

CHI È MANUELA BERTOLO

A settembre 2012 la coreografa ha sposato Paolo Casiraghi, il comico noto per il personaggio di Suor Nausicaa sul palco di Colorado. I due erano già genitori di una bambina, Rossella. Per le nozze la coreografa indossava un candido abito a balze, una coroncina in testa tra i tanti ricci che la caratterizzano e un bouquet di roselline bianche. La cerimonia è stata arricchita dal battesimo della piccola Rossella. Ricordiamo che il vero cognome di Paolo Casiraghi è Calderoli: suo zio è infatti Roberto Calderoli ex vicepresidente del Senato.

