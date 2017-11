SOUTHPAW - L'ULTIMA SFIDA/ Su Rai 2 il film con Jake Gyllenhaal (oggi, 28 novembre 2017)

Southpaw - L'ultima sfida, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Jake Gyllenhaal e Forest Whitaker, alla regia Antoine Fuqua. Il dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST JAKE GYLLENHAAL

Il film Southpaw - L'ultima sfida va in onda su Rai 2 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola drammatica e sportiva del 2015 che è stata diretta da Antoine Fuqua, uno dei registi più amati e acclamati del genere cinematografico action degli Stati Uniti. Il film vanta la collaborazione di un grande attore come Jake Gyllenhaal, affiancato poi da altri eccellenti interpreti come Forest Whitaker, Rachel McAdams, Miguel Gomez, Oona Laurence, Naomie Harris e Victor Ortiz. Antonie Fuqua, oltre ad essersi occupato della regia ha anche provveduto alla produzione del film. Jake Gyllenhaal, che interpreta Billy Hope è già noto al grande pubblico per i sui ruoli da protagonsita in pellicole come I segreti di Brokeback Mountain, Donnie Darko, Zodiac e Prince of Persia - Le sabbie del tempo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOUTHPAW - L'ULTIMA SFIDA, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta l'affascinante storia di Billy Hope, campione indiscusso a livello internazionale di pugilato. Il suo passato, al pari di quello della sua compagna di vita Maureen, è caratterizzato da grande sofferenza. Billy ha infatti perso entrami i genitori quando era solo un bambino piccolo ed indifeso. Ha dunque trascorso la sua infanzia e la successiva adolescenza in uno dei quartieri più malfamati di New York. La passione per il pugilato ha però cambiato la sua vita, dando un senso ad un'esistenza che altrimenti lo avrebbe portato a prendere strade sbagliate. Grazie alla boxe, è riuscito così anche a dar vita ad una famiglia, alla quale tiene più di ogni altra cosa. Raggiunta un'età ormai matura per proseguire la sua carriera del mondo della boxe, Billy cerca di valutare attentamente i suoi prossimi obiettivi, aiutato dal suo manager di fiducia e da Maureen. Quando Billy decide di dire addio definitivamente al pugilato, in occasione di un incontro benefico al quale presiede come ospite d'onore, viene aggredito da Miguel Escobar, nuova leva del pugilato mondiale. Quest'ultimo muore dalla voglia di scontrarsi con Hope per poter dimostrare al mondo intero di essere in grado di batterlo. L'aggressione provoca la reazione di Billy e della confusione generale che ne segue, sua moglie Maureen viene freddata da una pallottola vagante. L'episodio cambia radicalmente la vita di Billy che sprofonda nell'oscuro tunnel di ira e alcolismo. La sua vita va lentamente in malora e sua figlia viene richiusa un istituto sociale. Ma non tutto è perduto e grazie agli allenamenti di Titus Wills riuscirà a rimettersi in piedi e scontrarsi per l'ulitma volta con Escobar, sul ring.

