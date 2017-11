STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti record: oltre 7.730.000 spettatori prima del GF Vip

Oggi, martedì 28 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchietti. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.

28 novembre 2017 - agg. 28 novembre 2017, 12.07 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Questa sera, martedì 28 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchietti. Ieri sera Striscia, che ha appena compiuto 30 anni, ha registrato un boom di ascolti ed è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.986.000 telespettatori e il 21.81% di share. Alle 21.33, il varietà di Antonio Ricci ha raggiunto il picco d’ascolto più alto della stagione: 7.730.156 telespettatori, pari al 27.60%. Complice del successo, la puntata in diretta del Grande Fratello Voi 2 che andava in onda subito dopo Striscia. I due conduttori hanno commentato così l’ottimo risultato: “Ah però, però però! Da volto storico dopo tanti anni dico che sono belle soddisfazioni. Del resto col mio socione Enzo e con tutta la squadra siamo “il più grande spettacolo dopo il Big Bang”. Striscia ti… adorooo”, ha detto Ezio Greggio. “Felice del successo. Siamo la coppia più bella del mondo con una squadra spettacolare”, ha aggiunto Enzo Iacchetti.

TAPIRO A MONTELLA

Come prevedibile ieri sera, lunedì 27 novembre, Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Vincenzo Montella, esonerato dal ruolo di allenatore del Milano. L’allenatore lascia il posto a Rino Gattuso, che dalla primavera passerà alla prima squadra. Raggiunto dall'inviato di Striscia la Notizia, Montella non ha negato le proprie responsabilità: “È sempre colpa dell'allenatore, viene pagato anche per questo”. Sull'ipotesi di allenare la Nazionale, l’Aeroplanino si è si tirato indietro: “Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po' di più”.

© Riproduzione Riservata.