Taken 3 - L'ora della verità/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson (oggi, 28 novembre 2017)

Taken 3 - L'ora della verità

Taken 3 - L'ora della verità, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 novembre 2017. Nel cast: Liam Neeson e Maggie Grace, alla regia Olivier Megaton. La trama del film nel dettaglio.

28 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

LIAM NEESON NEL CAST

Il film Taken 3 - L'ora della vendetta va in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione del 2015 che è stata diretta da Olivier Megaton (Colombiana, Transporter 3, Red siren) ed interpretata da Liam Neeson (Io vi troverò, The grey, Schindler's list - La lista di Schindler), Maggie Grace (la serie tv Lost, Californication e The following) e Famke Janssen (la saga degli X-Men, GoldenEye, Io vi troverò, dove aveva già avuto occasione di collaborare con Neeson). La sceneggiatura è stata scritta da Luc Besson (Il quinto elemento, Leon, Valerian e la città dei mille pianeti). Il film è stato distribuito anche con il titolo Taken ed è, come si evince dal titolo, il terzo capitolo dell'omonima saga. Taken 3 - L'ora della verità è il terzo capitolo delle avventure di Bryan Mills, sempre interpretato da Liam Neeson. La saga è iniziata nel 2008 con il film Io vi troverò (Taken era il titolo originale), diretto da Pierre Morel su una sceneggiatura di Luc Besson e Robert Mark Kamen. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TAKEN 3 - L'ORA DELLA VERITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Bryan Mills (Liam Neeson) è un ex agente operativo. Si è dimesso dopo aver promesso di non lasciare più la propria famiglia e di metterla a rischio, ma il suo è un lavoro da cui è impossibile staccarsi completamente. Quando la sua ex moglie Lenore (Famke Janssen) viene trovata uccisa nel suo letto Bryan viene accusato dell'omicidio. L'ex agente sa bene di trovarsi al centro di un complotto e si rende conto che consegnandosi alle autorità verrà incarcerato e i veri responsabili dell'omicidio di Lenore resteranno impuniti. L'unica soluzione è quindi darsi alla fuga. Mentre FBI, CIA e polizia lo cercano dovunque senza dargli un attimo di tregua, Bryan dovrà venire a capo del complotto e trovare i veri assassini di sua moglie. In tutto questo dovrà anche proteggere l'unica persona importante che gli è rimasta, la figlia Kim (Maggie Grace), che potrebbe essere il prossimo obiettivo di chi intende incastrare l'ex agente.

