Tommaso Zorzi / Dal lancio della sua nuova linea di moda alle pene d'amore (#Riccanza2)

Tommaso Zorzi, il giovane rampollo lanciatosi nella moda, è tra i concorrenti della seconda stagione di Riccanza in onda nella seconda serata di MTv. La scheda di presentazione.

28 novembre 2017 Francesca Pasquale

Tommaso Zorzi a Riccanza

CONFERMATO NEL CAST

Tra i protagonisti che animeranno la seconda stagione del docu-reality Riccanza in onda a partire da questa sera su MTV figura anche Tommaso Zorzi. Tommaso è un volto noto per gli appassionati di questo format in quanto ha fatto parte già della prima stagione assieme a Elettra Lamborghini, Farid Shirani e tanti altri. Per il giovane Zorzi quindi il compito non solo di condividere con il pubblico televisivo la propria quotidianità fatta di lusso ma anche di impegni di lavoro, ma anche e soprattutto di presentare i nuovi personaggi di questa seconda edizione come lui stesso ha sottolineato nel video di presentazione nel quale ha parlato anche dello speciale del format. Queste le parole del rampollo di casa Zorzi: “Ragazzi non potete perdervi lo speciale di Riccanza dove sveleremo i nuovi personaggi della seconda stagione e lo faremo, noi, i vecchi personaggi sempre qui su Mtv”.

IL LANCIO DI UNA LINEA DI MODA

Tommaso Zorzi è quindi un volto noto per gli appassionati di questo programma ma come evidenziano le ultime news che lo riguardano, ha infranto quella che era stata una sua promessa fatta nella prima stagione: aveva solennemente giurato che non avrebbe mai lavorato prima del compimento dei 25 anni di età. Infatti, in questa seconda stagione il reality di MTV seguirà il giovane Tommaso nel lancio della sua linea di moda con tanto di festa che si è tenuta nel corso della celebre settimana dedicata per l’appunto al mondo della moda a Milano. Per quanto concerne la sfera sentimentale rispetto allo scorso anno per Tommaso le cose non sono cambiate in quanto è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Infine, tra le anticipazioni che lo riguardano, questa sarà una stagione in cui Tommaso vestirà i panni del testimonial del brand Santero con tanto di spot e quindi una trasferta a Parigi per dare supporto ad un amico molto speciale.

