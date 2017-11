UN POSTO AL SOLE / Roberto mette in allarme Elena: è stata lei a rubare il quadro? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 novembre: Roberto si presenta da Elena per scoprire se è stata lei a rubare il prezioso quadro. Lei riesce a convincerlo, per ora...

28 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Il furto in casa Ferri continuerà ad essere uno dei principali argomenti di discussione della puntata odierna di Un posto al sole. In essa, Elena sarà ancora in grande apprensione, soprattutto perché Andrea rivolgerà subito le attenzioni su di lei: considerando che proprio la sua ex gli aveva proposto un simile colpo qualche giorno prima, la madre di Alice subirà i suoi rimproveri e la richiesta di restituire il maltolto prima che sia troppo tardi. Ma i problemi non si limiteranno a questo: proprio quando penserà di avere convinto Pergolesi a tenere la bocca chiusa, Elena verrà raggiunta nel suo appartamento dallo stesso Roberto: sarà lui a chiederle delle spiegazioni, dimostrando di nutrire dei forti sospetti nei confronti della sua amante. Riuscirà la donna ad sviare i sospetti da sè?

Un posto al sole: Filippo alla ricerca di lavoro ma...

La puntata di Un posto al sole di questa sera, che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:40 circa, mostrerà anche Filippo alla ricerca di un nuovo lavoro. La sua esperienza ai Cantieri può dirsi conclusa a causa dei continui screzi tra Marina e Roberto, ma per il padre di Irene non sarà facile trovare un lavoro altrettanto importante. A sorpresa, però, sarà Serena a correre in suo aiuto, dimostrando di essere molto brava nelle pubbliche relazioni. Problemi in vista anche per Guido che dovrà cercare di mediare tra Mariella e Cinzia: quest'ultima continuerà ad insistere per ottenere uno sconto nel prezzo di affitto dell'appartamento ma la vigilessa sarà di parere contrario. Ne conseguirà l'ennesimo scontro, in seguito al quale Del Bue sembrerà sul punto di assecondare i desideri della sua combattiva compagna. Sarà dunque lei ad avere la meglio? Quando si tratta di mediare tra donne, il simpatico Guido non è sempre riuscito a raggiungere il suo scopo, e sembra proprio che anche questa volta per lui i problemi saranno soltanto all'inizio...

