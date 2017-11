UNA VITA / Anticipazioni 28 novembre: Teresa mette Mauro davanti ad una difficile scelta

Anticipazioni Una Vita, puntata 28 novembre: Mauro ha finalmente un motivo per arrestare Cayetana anche se Teresa cerca di dissuaderlo, ricordandogli che per loro non ci sarà futuro.

28 novembre 2017 Redazione

Una Vita

È tempo di decisioni importanti ad Una Vita, la telenovela spagnola che Canale 5 trasmette dal lunedì al venerdì dalle ore 14:10. Le parole di Humilidad in punto di morte daranno a Mauro quell'opportunità che aveva atteso da tempo: la moglie ha denunciato la dark lady di tentato omicidio, dichiarando che il colpo alla testa da lei subito poteva essere evitato. Con queste dichiarazioni, Cayetana potrebbe dunque essere perseguita e condannata per uno dei suoi tanti crimini: ne sarà certo Ignacio, deciso a punire colei che ha messo in pericolo la vita di Humilidad, e ne sarà altrettanto convinto Mauro al quale verrà affidato il caso. La notizia giungerà presto anche all'attenzione di Teresa, più che mai ripresosi dall'avvelenamento ai suoi danni. La maestra sarà furiosa con il suo amato e metterà fin da subito le cose in chiaro con lui: se proseguirà in quella direzione, arrestando Cayetana, tra loro non potrà esserci futuro.

Una Vita: la difficile decisione di Mauro

Saranno tempi duri per Mauro, proprio ora che potrebbe vivere finalmente felice insieme a Teresa. Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, infatti, la maestra non vorrà sentire ragioni mettendo le cose in chiaro con lui: l'agente dovrà fare una difficile scelta! Se deciderà di proseguire con le indagini su Cayetane, il loro amore non potrà avere futuro. E mentre San Emeterio dovrà cercare di capire la strada giusta da prendere, Felipe sembrerà avere le idee chiare sul suo rapporto con Huertas. La domestica dei Palacios lo ha conquistato con i suoi modi per questo mediterà sul suo futuro insieme a lei, confrontandosi a tal proposito con Mauro. All'amico rivelerà di voler far diventare Huertas la sua mantenuta, anche se il poliziotto cercherà di convincerlo a non commettere un simile orrore: cosa accadrebbe infatti se Celia venisse a scoprire questo tradimento?

