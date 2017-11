Uomini e Donne/ Anticipazioni: Maria mette alle strette Gemma, cosa deciderà la dama? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni: Gemma Galgani riapre vecchi scenari d'amore con con Giorgio Manetti e rivela di essere ancora innamorata di lui, come andrà?

28 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Dopo un inizio di settimana con il trono classico di Uomini e Donne, intorno a mercoledì dovrebbero tornare in onda anche le dinamiche del trono over, con protagonisti dame e cavalieri. Gemma Galgani, così come Giorgio Manetti, sono attualmente i protagonisti indiscussi del programma dedicato ai sentimenti e condotto da Maria De Filippi che ne ha ideato anche la formula. In termini di ascolti TV, gli sviluppi sentimentali dei senior, continuano maggiormente ad appassionare il pubblico ma non come lo scorso anno. La trasmissione della Queen infatti, ha perso dei punti di share e nessuno capisce bene a cosa sia dovuto. Anche Gemma per esempio, nonostante abbia già saputo creare i primi interessanti incontri con nuovi cavalieri, non riesce ad essere coinvolgente come un tempo. La nuova stagione si era aperta con Marco, poi la Galgani ha conosciuto Gianfranco, Riccardo e adesso Guido. Le ultime registrazioni però, hanno aperto sviluppi inediti con protagonista anche Giorgio Manetti, ecco in che modo.

Gemma e Giorgio, la svolta inedita di Uomini e Donne

Gemma Galgani ha confessato di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti. Questa inaspettata rivelazione, creerà del “fastidio” anche nella padrona di casa. Ed infatti proprio Maria De Filippi, solleciterà la dama a fare definitivamente chiarezza nel suo cuore e decidere cosa fare per evitare di illudere ancora altri cavalieri. Giorgio e Gemma infatti, si concederanno una nuova cena insieme che potrebbe riaprire scenari inaspettati. A quanto pare invece, le cose non andranno esattamente come pensava la dama e il cuore dell’affascinante cavaliere toscano, rimarrà in cantina. Non sappiamo se l’uomo ha paura di aprirsi nei confronti della sua ex fidanzata ma, durante il loro incontro, i suoi complimenti per lei saranno costanti e serranti. Tra le ultime anticipazioni, scopriamo anche che Anna Tedesco, uscirà fuori proprio con Guido per poi “parcheggiarlo” in hotel e sollevare dei profondissimi dubbi con protagonista ancora una volta il Manetti. Da questo momento quindi, le dinamiche del trono over incominceranno ad essere ancor più interessanti e sorprendenti del previsto.

