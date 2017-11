Uomini e Donne/ Anticipazioni, “Topino ti sceglie!”: Alex porta fuori il suo Alessandro (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alex Migliorini sceglie Alessandro D'Amico che risponde di sì! Le nuove dinamiche giovani hanno conquistato il pubblico.

28 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio, ha emozionato non poco il pubblico in studio (ed anche quello da casa). L'appuntamento ideato e condotto da Maria De Filippi, si è aperto con moltissime novità, a cominciare dalla presentazione del nuovo tronista: Nicolò Brigante. Il giovane ha 23 anni ed è siciliano. Si definisce una persona determinata e vuole affermarsi nel mondo del lavoro e costruire una bella famiglia. Dopo il suo ingresso in studio, arrivano per lui anche le primissime corteggiatrici al buio. Successivamente la conduttrice ha annunciato la scelta di Alex Migliorini. Claudio e Alessandro vengono colti alla sprovvista e non si aspettavano questa decisione da parte del giovane che, finalmente, pare non avere più dubbi in merito al ragazzo che potrà stare accanto a lui per iniziare una storia d'amore. Spazio per i momenti migliori passati con i due corteggiatori con tanto di passionale bacio con entrambi. Gianni non apprezza la decisione del tronista che di contro, spiega di non essersi pentito di nulla.

Trono Classico, Alex sceglie Alessandro

La prima persona a parlare con Alex è proprio Claudio: "Sei stata la prima persona che mi ha colpito. La mia testa mi porta verso di te ma devo fare una scelta di pancia e di cuore. Il mio cuore mi porta verso un'altra persona", conclude il tronista visibilmente in difficoltà. Claudio dopo qualche attimo di silenzio, ha solo fatto un personale in bocca al lupo al giovane, per poi andare via. Lacrime per Alex: "Mi affeziono alle persone, mi dispiace farle soffrire", confida mentre balla con Sabrina. Poi è la volta di Alessandro: "Mi sono fatto 3mila pensieri. Voglio una vita spettacolare, voglio che tu sia il mio rischio... Topino ti sceglie". Alessandro visibilmente emozionato, prima di rispondere stempera l'ansia: "E mò, so ca*zi!", poi dice di sì. Per loro la canzone di Tiziano Ferro "Valore assoluto" ed una pioggia di petali rossi: "Voglio stare nei tuoi abbracci per un bel po'", confida il neo fidanzato di Migliorini. Le cose tra di loro, anche fuori dagli Studi Elios di Uomini e Donne, sembrano andare proprio splendidamente. La puntata è poi andata avanti con la presentazione delle nuove troniste: Nilufar Addati e Sara Affi Fella.

