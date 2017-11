Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Paolo Crivellin bacia Angela ma... (28 novembre 2017)

28 novembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin

Nuova puntata ricca di sorprese quella di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo la scelta di Alex Migliorini e la presentazione dei tre nuovi tronisti, oggi il Trono Classico riparte con Paolo Crivellin che è uscito in esterna con la nuova arrivata Chiara. I due si sono incontrati in un teatro e conosciuti meglio. Non va altrettanto bene l'esterna con Giorgia: dopo il bacio appasionato dell'ultima puntata, lui si aspettava qualche passo in più dalla corteggiatrice, cosa che non è avvenuta. In esterna e poi in studio si discute, mentre Jack Vanore ritiene che nessuna delle corteggiatrici sia riuscita a conquistare davvero l'attenzione del tronista, mentre Maria De Filippi lo invita a lasciar un po' andare la sua razionalità. In onda va poi l'esterna con Angela Caloisi: Paolo l’aspetta al buio in camera e festeggia i suoi 24 anni con una torta ed è dopo i festeggiamenti che arriva l'atteso bacio.

SABRINA GHIO E L'ULTIMATUM DI NICOLO' F.

In studio però l'entusiasmo si stempera quando il tronista dichiara di aver notato due corteggiatrici di Nicolò Brigante, Mena e Marianna e soprattutto quest'ultima appare interessata a Crivellin, cosa che scatena la furia di Angela. Intanto tutti i tronisti cominciano a conoscere i partecipanti dell’appuntamento al buio. Si conclude con Sabrina Ghio che è uscita in esterna con Nicolò Fabbri che però le dice subito che non è disposto ad attendere che conosca altre persona e vuole quindi che faccia la sua scelta. Intanto in studio Kevin Ishebabi, coinquilino di Nicolò R. e nuovo corteggiatore, a proposito di lui, spiega che avrebbe dovuto lasciargli più tempo perché è crudo ma sincero.

