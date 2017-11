VOTO DI SCAMBIO ALLE ELEZIONI IN SICILIA/ Il caso Tamajo sotto la lente de Le Iene

Voto di scambio, il caso Tamajo in Sicilia. Ismaele La Vardera a Le Iene Show, il 28 novembre, approfondisce il tema dopo le ultime Elezioni Regionali nell'Isola

28 novembre 2017 Fabio Belli

A Le Iene Show fari sul voto di scambio in Sicilia

Ismaele La Vardera, inviato di Le Iene Show, continua ad occuparsi di politica siciliana mettendo l’accento sui casi di voto di scambio che potrebbero aver coinvolto le ultime elezioni per l’Assemblea Regionale Siciliana, che hanno visto eletto come nuovo governatore dell’Isola l’esponente di centrodestra Nello Musumeci. Il servizio, in onda nella puntata di martedì 28 novembre su Italia 1, verte soprattutto sull’intervista rilasciata da Edy Tamajo, eletto all’Ars tra le fila di Italia Futura e dunque per l’opposizione, a sostegno del candidato di centrosinistra Fabrizio Micari. Tamajo è stato uno dei neo eletti all’Asssemblea Regionale Siciliana ad aver ricevuto un avviso di garanzia per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. In pratica, il famoso voto di scambio di cui molto si è parlato, per il quale sarebbero stati offerti venticinque euro per ogni voto. Durante il servizio, Tamajo si difende in maniera molto energica dalle accuse che gli sono state rivolte.

LE INTERCETTAZIONI CHE INCASTRANO TAMAJO

Tamajo è stato eletto deputato all’Ars con ben 14mila preferenze totale, risultando il terzo candidato più votato delle Elezioni Regionali Siciliane. Ora però le accuse di aver influenzato il voto sono pesanti, soprattutto alla luce delle intercettazioni che, come riporta Repubblica.it, incastrerebbero Tamajo. “Mi ha dato il volantino elettorale raffigurante Edy Tamajo, riferendomi di votare per lui. Il volantino me l’ha dato due giorni prima del voto. No, mi ha detto solo di votarlo. La mia compagna, successivamente, mi ha riferito che se avessimo votato Tamajo ci avrebbero paqato 25 euro.” Queste le dichiarazioni di un quadro di intercettazioni complesso dalle quali Tamajo dovrà difendersi in tribunale. Nel servizio per Le Iene Show, Ismaele La Vardera approfondisce il tema del voto di scambio che sembra aver influenzato in maniera molto pesante le Elezioni Regionali Siciliane, ma che nell’Isola sembra essere un fenomeno con radici profonde che affondano nel passato.

