2 CAVALIERI A LONDRA/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson (oggi, 29 novembre 2017)

2 cavalieri a Londra, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Nel cast: Jackie Chan e Owen Wilson, alla regia David Dobkin. La trama del film nel dettaglio.

29 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST JACKIE CHAN

Il film 2 cavalieri a Londra va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle ore 23.50. Una divertente commedia che è in grado di attirare ancora tanti favori dopo anni dalla prima visione datata nel 2003. Incredibile il duo diretto dal regista David Dobkin (più famoso nelle vesti di produttore che di regista). Jackie Chan ed Owen Wilson sono pronti a trascinare il pubblico di Italia 1 verso una risata notturna davvero divertita anche grazie ad un'ottima trama creata su misura dalla sceneggiatura della coppia Alfred Gough e Miles Millar. La fotografia è stata curata dal pluri-premiato Adrian Biddle, più volte Award nei BAFTA e con ottime nomination nei migliori stage di premiazione del cinema in USA. Come non citare tra i film da lui caratterizzati nel settore fotografico 'Thelma & Louise' o 'Willow', 'V Per Vendetta' e tanti altri ancora. Nel cast e nella parte produttiva si caratterizza il successo del film nel quale, accanto alla coppia Owen/Chan, s'incontra un cast arricchito dalla presenza di Aidan Gillen, 'Ditocorto' ne 'Il Trono di Spade' o nei film 'Il cavaliere Oscuro - Il ritorno' o nella saga di 'Maze Runner'. Un film in pieno stile britannico, divertente e ironico. Ma in seguito la trama del film nel dettaglio.

2 CAVALIERI A LONDRA, LA TRAMA DEL FILM

La storia nasce nella Cina imperiale nella quale il padre di Chon Wang (Jackie Chan) costudisce i sigilli dell'Imperatore all'interno della Città Proibita. Tutto procede bene sino al triste giorno in cui l'Imperatore perde la vita e il fratello, Wu Chan, concede ad un Lord inglese, Nelson Rathbone (nel ruolo intepretato da Aidan Gillen), di prendere i sigilli imperiali e tornarsene a Londra con questo importante documento di vita Reale cinese. Wu Chan vuole impossessarsi del sigillo, ma Lord Rathborne mette l'avido cinese di fronte ad un patto, lo avrà solo nel momento in cui lo aiuterà, riuscendoci, a divenire Re d'Inghilterra. In questa follia, dall'altra parte del Mondo, vive Chon Wang (Jackie Chan) il quale viene a sapere del padre ucciso dall'odiato Wu Chan, zio avido e corrotto. Vive in California ed era sereno sino al giorno della morte del padre, momento in cui, per lui, inizierà una vendetta personale che lo condurrà a Londra. Prima di recarsi in Inghilterra, sapendo della volontà di attentare la vita della Regina da parte del Lord inglese e di Wu Chan, Chon Wang transita a New York per chiedere aiuto al fidato amico Roy O'Bannon (Owen Wilson). Dopo l'apparente fatica nel convincerlo a lasciare gli States, diretti verso la capitale dell'Impero britannico, la coppia parte alla volta di Londra per sventare l'attentato annunciato. Inizierà per la coppia una serie di peripezie e di avventure poste nel bel mezzo del serio e del faceto, con rocambolesce situazioni anche di pericoloso bilico appesi alle lancette del Big Ben, ma non solo. Cosa succederà alla coppia di insoliti cavalieri? Salveranno Sua Maestà Elisabetta II d'Inghilterra, la Corona e l'Impero? Riporteranno a Pechino i sigilli reali? Tra avventure e risate il film svelerà il suo arcano grazie ad una trama divertente e avventurosa.

