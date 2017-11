AMICI 17/ Mose vs Luca: il web dalla parte del capitano (oggi, 29 novembre 2017)

Oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17, prima della seconda puntata pomeridiana di sabato 2 dicembre.

Amici 17, il daytime su Real Time

Oggi, mercoledì 29 novembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e dal nuovo arrivato Paolo Ciavarro. Tra i banchi della scuola si continua a parlare di Mose, che ieri è stato protagonista di un’accesa discussione con Luca. Il popolo del web si è schierato dalla parte di Mose: “Il riccetto contro Mose riesce ad essere più antipatico di Mose #talenti #Amici17” e “Io non ho ancora capito il carattere di mio padre e ci vivo da sedici anni e Luca pensa di aver capito com’è Mose dopo due settimane”. E ancora: “Ma la puntata di oggi è stato un puro rinfacciare a Mose che ha sbagliato, io dico, volete un cambiamento, aiutatelo a migliorare, va bene dirgli dove sbaglia, ma una volta, non settantadue volte facendo solo che si crei tensione nella squadra”. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo ieri, martedì 28 novembre.

AMICI 17, DAYTIME 28 NOVEMBRE 2017

La puntata di martedì 28 novembre del daytime di Amici 17 è iniziata con i ragazzi ascoltano i giudizi dei professori sulle prove di sabato scorso (visto che gli allievi sono stati scelti da una commissione esterna). Si inizia con il confronto tra Lauren e Nicolas e quello tra Einar ed Elliot, che si aggiudicano i voti più alti. Per la Celentano, Valentina è una ballerina mediocre, mentre Di Francesco ha apprezzato la grande originalità dei Black Soul Trio. Per Goodson, Filippo non è riuscito a tirar fuori la propria storia vicino ai ballerini professionisti. La Peparini ha lodato l'ecletticità di Orion e Di Francesco ha voluto premiare Biondo per il suo inedito. Moser ha una discussione con Luca, che gli spiega perché l'ha nominato in puntata. Secondo Luca, Moser è troppo un accentratore, e non è l’unico a pensarlo.

