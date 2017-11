AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO/ Video, Camilla Semino Favro è Giorgia: vi racconto il mio personaggio

Amori che non sanno stare al mondo: Camilla Semino Favro, la giovane attrice di Torre del Greco ha interpretato il ruolo di Giorgia nel film di Francesca Comencini. Intervista in esclusiva.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Amori che non sanno stare al mondo, Camilla S.Favro (foto di P.Redondo)

Nel cast di ''Amori che non sanno stare al mondo'', nuovo film di Francesca Comencini in uscita oggi nelle sale, c'è anche Camilla Semino Favro. L'attrice di Torre del Greco sta vivendo un bel momento di crescita professionale e sicuramente c'è attesa per la sua parte in questo film dopo che l'abbiamo già vista quest'anno nella serie 1993, seconda stagione di 1992 con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Il debutto di Camilla Semino Favro è avvenuto in Don Matteo 7 nel 2009, ma l'abbiamo vista anche al cinema con film interessanti come Diaz di Daniele Vicari, Mia Madrie di Nanni Moretti e Nella battaglia sempre di Francesca Comencini. L'abbiamo intervistata in esclusiva per IlSussidiario.net e ci ha raccontato molto sul film che esce oggi al cinema.

Questa splendida ragazza ha sottolineato: "Consiglio di vedere il film a tutti, una pellicola con attori splendidi e dove tutti hanno lavorato in maniera impeccabile. E' un lavoro corale di cui sono molto contenta. E' stato bellissimo per me lavorare ancora con Francesca Comencini. Anche per me quando l'ho visto la prima volta è stata una sorpresa".



LA TRAMA E IL CAST

Esce oggi, mercoledì 29 novembre 2017, al cinema il film ''Amori che non sanno stare al mondo'' ultima fatica della meravigliosa regista romana Francesca Comencini che lo ha anche scritto insieme a Laura Paolucci e Francesca Manieri. Prodotto da Domenico Procacci il film vede nel cast Lucia Mascino (Claudia), Thomas Trabacchi (Flavio), Carlotta Natoli (Diana), Valentina Bellè (Nina), Camilla Semino Favro (Giorgia), Filippo Dini (Lucio) tra gli altri. La trama racconta la storia di Claudia e Flavio che hanno avuto molti battibecchi sul posto di lavoro, sono entrambi docenti universitari, ma si sono anche amati. Ora è tutto finito, ma lei spera che la fiamma possa riaccendersi. Intanto lui si invaghisce di una donna più giovane, mentre lei prova un sentimento particolare per una sua vecchia studentessa. Un film intimo e molto ricercato che dà ancora una volta spessore al cinema italiano.

